Diogo Ribeiro e Gabriel Lopes falham finais dos 100m livres e 200m estilos

Os nadadores portugueses Diogo Ribeiro e Gabriel Lopes falharam nesta qurta-feira a qualificação para as finais dos 100 metros livres e 200 estilos, respectivamente, do Campeonato do Mundo, que decorre no Japão, depois de terem disputado as meias-finais.

Diogo Ribeiro, que na segunda-feira conquistou a medalha de prata nos 50 metros mariposa, nadou a meia-final em 48,13 segundos, marca inferior aos 48,21 que fez nas eliminatórias disputadas já nesta quarta-feira, mas que foi insuficiente para garantir um lugar na final, para a qual o apuramento fechou nos 48,06.

Em Fukuoka, Diogo Ribeiro, que conseguiu a primeira medalha portuguesa em Mundiais de natação, vai ainda disputar os 50 metros livres e os 100 metros mariposa.

Nos 200 metros estilos, Gabriel Lopes nadou a meia-final em 2m00,28s, obtendo a 16.ª marca, tempo superior aos 1m58,77s conseguido de manhã nas eliminatórias.

Na quinta-feira, Portugal estará representado na competição, que termina no domingo, por João Costa, que participa nos 200 metros costas, depois de na segunda-feira ter garantido um lugar nos Jogos Olímpicos Paris 2024, ao bater o recorde nacional dos 100 metros costas nas eliminatórias, com a marca de 53,71, que lhe permitiu chegar às meias-finais, nas quais foi 16.º classificado.