Diogo Ribeiro é vice-campeão do mundo de natação. Veja aqui a prova

Diogo Ribeiro conquistou a medalha de prata na final dos 50 metros mariposa do Campeonato do Mundo de natação. Portugal tem, assim, um vice-campeão na modalidade, com a marca de 22,80 segundos.

A conquista de Diogo é também a primeira medalha de Portugal na história dos Mundiais de natação, com o atleta de apenas 18 anos – o mais jovem na final – a ficar apenas a centésimos do título mundial. Thomas Ceccon, com a marca de 22,68 segundos (menos 12 centésimos do que Diogo), leva o ouro para Itália. A competição tem lugar em Fukuoka, no Japão, entre 14 e 30 de Julho.

"Estou sem palavras! Ainda não acredito. É um sonho tornado realidade! Sabia que podia sonhar", disse o jovem após a prova, citado no site da Federação Portuguesa de Natação.

O nadador português carimbou um lugar na final desta segunda-feira com o sétimo melhor tempo nas meias-finais da distância. Diogo Ribeiro completou a prova em 23,04 segundos, tempo que melhorou esta segunda-feira na final em mais de dois décimos.

Assistir à prova não foi tarefa fácil em Portugal. De acordo com sites especializados, Portugal não foi um dos países a comprar os direitos de transmissão da prova, apesar da probabilidade de serem conquistadas medalhas. O momento histórico do nadador não foi transmitido em directo nos canais portugueses, estando apenas disponível na plataforma da World Aquatics em regime pay per view.

Diogo Ribeiro é o recordista mundial júnior desta distância com a marca de 22,96 segundos, estabelecida em 2021 no momento da conquista do título em Lima, no Peru.

O atleta do Benfica foi a grande revelação da natação nacional em 2022, depois de conquistar três medalhas de ouro nos Mundiais de Lima para juniores e ainda uma medalha de bronze nos 50 metros mariposa nos Europeus absolutos de Roma.

A presença nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 está também já assegurada, com Diogo Ribeiro a ser o primeiro atleta da comitiva portuguesa a conseguir os mínimos necessários para a maior prova desportiva do mundo.

Foi no passado mês de Março que o atleta do Benfica bateu o recorde nacional nos 50 metros livres, conseguindo a marca necessária nos Nacional Open de Portugal. Nos 100 metros livres, bateu o recorde por duas vezes em quatro horas, fixando a marca em 47,87 segundos.

Menos de 24 horas depois, conseguiria bater outro recorde, desta feita nos 100 metros mariposa. Com 51,45 segundos, Diogo Ribeiro batia a sua própria marca de 51,61 segundos, registo conseguido em Roma.