Diogo Ribeiro na final dos 50 metros mariposa nos Mundiais de natação

O nadador português Diogo Ribeiro garantiu neste domingo, no Japão, um lugar na final dos 50 metros mariposa do Campeonato do Mundo de natação que estão a decorrer em Fukuoka, no Japão, com o sétimo melhor tempo nas meias-finais da distância. Com um tempo de 23,04 segundos, o recordista mundial júnior fez a sétima melhor marca nas meias-finais e volta a nadar nesta segunda-feira, ao início da tarde (12h46).

A estreia de Diogo Ribeiro em Campeonatos do Mundo absoluto não está a defraudar as expectativas. O atleta de Coimbra foi o primeiro dos oito nadadores que fazem parte da comitiva nacional que está no Mundial de Fukuoka a competir, e começou por disputar as eliminatórias dos 50 metros mariposa, juntamente com Miguel Nascimento.

Ribeiro, que com o tempo de 22,96 segundos é recordista mundial júnior da distância, marca estabelecida no ano passado quando conquistou o título em Lima, no Peru, foi o sexto melhor (23,14 segundos) entre as 10 séries preliminares.

Na mesma prova, Miguel Nascimento nadou os 50 metros em 23,95 segundos, a 42.ª melhor marca, não obtendo um tempo que permitisse avançar para as semifinais.

E, nas meias-finais, Diogo Ribeiro fez ainda melhor. Sem acusar a pressão, o jovem nadador melhorou o tempo da eliminatória e, com a marca de 23,04 segundos, foi o sétimo melhor, garantindo a presença na final.

O francês Maxime Grousset, vice-campeão da Europa, percorreu os 50 metros em 22,72 segundos, registando o melhor tempo.

O nadador de 18 anos, que foi o primeiro português a confirmar presença nos Jogos Olímpicos de 2024 e conquistou uma medalha de bronze no Europeu de Roma, vai competir na final dos 50 metros mariposa hoje. No Japão, Diogo Ribeiro vai ainda participar nos 50 e nos 100 metros livres.

Apesar de já ter conquistado três medalhas em Europeus - Alexandre Yokochi, bronze nos 200 metros costas em Sófia 1985; Alexis Santos, bronze nos 200 metros estilos, em Londres 2016; e Diogo Ribeiro, bronze nos 50 metros mariposa, em Roma 2022 -, Portugal nunca conseguiu uma medalha em Mundiais.

O melhor resultado de sempre da natação portuguesa na competição foi obtido por Yokochi, em 1986, em Madrid, com um quinto lugar nos 200 metros bruços. A outra final conseguida por nadadores portugueses pertence a Ana Barros, que, em 1991, obteve em Perth, na Austrália, o oitavo lugar na final dos 50 metros costas.

Ainda no Mundial de Fukuoka, que decorre até ao próximo domingo, nos 100 metros bruços Gabriel Lopes ficou a quatro centésimos do recorde pessoal, ao registar 1m01,69s, o 32.º melhor tempo entre 70 nadadores.

Na madrugada desta segunda-feira, entram em acção mais cinco portugueses: Tamila Holub e Diana Durães, nos 1500 metros livres, Camila Rebelo e João Costas, nos 100 metros costas, e Ana Pinho Rodrigues, nos 100 metros bruços.