Na Galiza há uma certeza por estes dias: ou o Partido Popular (PP) ganha com maioria absoluta ou tem a vitória mais amarga de todas – a que não lhe permite governar. No bastião da direita espanhola, que tendencialmente até vota mais à esquerda nos restantes actos eleitorais, as antecipadas eleições galegas deste domingo têm um desfecho imprevisível e a relação com Portugal está também em jogo.

