Pinto da Costa é oficialmente candidato à presidência do FC Porto

Presidente portista está no cargo desde 1982. Este domingo, no Coliseu do Porto, apresentou “plano de renovação”, prometendo reverter capitais próprios negativos de 176 milhões de euros.

Mais de quatro décadas após assumir os destinos do FC Porto, Pinto da Costa sente que ainda é o mais qualificado para continuar no controlo do clube. Este domingo, rodeado de apoiantes no Coliseu do Porto, desfez oficialmente o tabu: será presidente às eleições de Abril próximo, concorrendo contra André Villas-Boas e Nuno Lobo.

Pinto da Costa arrancou o discurso ao ataque, criticando directamente o ex-treinador, o principal concorrente em Abril."Cheguei a este púlpito sem ter nenhum segurança a acompanhar-me. Não venho ler um discurso, nem tenho ao fundo qualquer teleponto. Venho dizer-vos, como sempre vos disse, aquilo que sinto e quero compartilhar convosco o amor ao FC Porto", anunciou Pinto da Costa. Na plateia, vários adeptos conhecidos marcaram presença, incluindo o treinador Sérgio Conceição.

"Este será certamente o meu último mandato, sem dúvida. Mas vou cumpri-lo até ao fim", afiançou. Relembrou também o longo currículo ao serviço dos portistas, desde chefe de secção até presidente, outra crítica a André Villas-Boas, bricando com a expressão "cadeira de sonho", cunhada pelo ex-treinador em 2010-11. “Não basta dizer que tem uma cadeira de sonho que amanhã está aqui e amanhã acolá. Não basta querer abrir caminho para que, gente que nem é do FC Porto, use o clube para fazer negócio”, exultou, ovacionado pelo auditório.

Foi a 17 de Abril de 1982 que Jorge Nuno Pinto da Costa se tornou presidente dos "dragões". Nos últimos 42 anos, ajudou a conquistar 68 títulos no futebol sénior masculino – um recorde mundial e precisamente o dobro dos conseguidos por Florentino Pérez, presidente do Real Madrid e o segundo nome na lista dos dirigentes mais titulados. Na tarde deste domingo, o dirigente "azul e branco" reuniu os sócios portistas no Coliseu do Porto, apresentando um "projecto de renovação" para o clube, encabeçando o movimento "Todos pelo Porto". Reequilibrar as contas e assegurar a competitividade é o objectivo final da equipa de gestão nomeada pelo presidente portista.

"Era muito prático para mim chegar a esta altura, ao fim de 42 anos de presidente, e dizer 'basta'. Ia viver dos louros de tudo o que conquistámos? Não! Não fui no canto da sereia dos que diziam que eu sou '0 presidente dos presidentes'. De que eu devia ser sócio honorário, o que já sou. Não sou o presidente dos presidentes, até porque muitos dos que com quem trabalhei já não estão no meio de nós. Sou presidente porque vocês querem que eu o seja".

Promete contas positivas

Em quatro décadas, Pinto da Costa nunca teve oposição tão forte – nem enfrentou tamanha contestação. Nos últimos quatro anos de mandato conquistou oito títulos, tantos quanto Benfica e Sporting juntos em igual período. A situação financeira, porém, não tem acompanhado o sucesso desportivo, sendo por isso delicada do clube é o principal trunfo usado pela oposição.

O Grupo FC Porto registou um prejuízo de aproximadamente 48 milhões de euros no relatório e contas relativo à época 2022-23, situação declarada de falência técnica. Os capitais próprios são outra das alíneas que causa preocupação aos associados, com o FC Porto a apresentar um resultado negativo de 176 milhões de euros. Apesar disto, Fernando Gomes, administrador responsável pela área financeira, garantiu sempre que o cumprimento do fairplay financeiro não está em risco.

Uma mensagem repetida por Pinto da Costa este domingo. O presidente garante que o relatório e contas terá lucro de "algumas dezenas de milhões de euros", anunciando o regresso dos capitais próprios para terrenos positivos. "Posso-vos dizer que, se estou aqui, é porque dentro de uma ou duas semanas iremos apresentar um saldo positivo de algumas dezenas de milhões de euros e capitais próprios positivos", prometeu.

À entrada da sala de espectáculos, cada adepto recebeu um cachecol com a assinatura do presidente portista e a inscrição "Jorge Nuno Pinto da Costa 2024". Cerca de dois mil adeptos ovacionaram, cantaram e vibraram com as conquistas do clube sob a presidência do dirigente, as declarações mais marcantes das últimas quatro décadas e as promessas de sucessos futuros.