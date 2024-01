André Villas-Boas oficializa candidatura: “Quero um FC Porto dos sócios e para os sócios”

O sonho antigo de André Villas-Boas ainda não ganhou vida esta quarta-feira, mas o primeiro grande passo, o da candidatura, já está dado. Foi numa Alfândega iluminada a azul e branco que o antigo técnico anunciou oficialmente que será candidato nas próximas eleições do FC Porto.

"É um momento de grande significado para mim, pleno de portismo, sede e vontade de vencer. Um passo para o qual me preparei, para poder ir de encontro às vossas exigências. Um passo de grande responsabilidade tomado em consciência", começou por dizer o técnico. Villas-Boas diz querer um "Porto mais forte, mais competitivo, dos sócios e para os sócios".

Apesar de demonstrar gratidão perante o trabalho passado de Jorge Nuno Pinto da Costa, Villas-Boas diz que o clube vive "agarrado a uma gestão sem rumo e sem nexo". "Parecemos capturados por um conjunto de interesses alheios ao FC Porto que ferem os valores fundamentais da nossa instituição", refere o antigo treinador.

Para André Villas-Boas, a comunicação aos sócios "foge frequentemente à verdade", dizendo que estão a ser tomadas decisões a poucos meses das eleições que podem "hipotecar o futuro do clube durante 15 anos". O antigo treinador relembra os vários jogadores a "custo zero" que têm saído do Dragão, focando também as transferências falhadas que saíram caro aos cofres do clube. "Será que servem interesses de outros alheios ao clube?", questiona, lamentando que o clube esteja a ser ultrapassado pelos clubes rivais em várias áreas.

Villas-Boas garante diz ser precisa a coragem de tentar quebrar o status quo do medo, "onde ninguém se pode exprimir livremente ou dizer o que pensa". A apresentação dos órgãos sociais fica para um momento futuro, explicitando apenas que os mesmos estiveram presentes na apresentação.

Na vertente desportiva, o novo candidato quer renovar o scouting portista, com planeamento das equipas a curto, médio e longo prazo em todas as modalidades. O futebol feminino e o futsal vão ser uma realidade no clube, garante Villas-Boas.

Um dos "trunfos" na manga do novo candidato é o centro de formação prometido pela actual administração do FC Porto. Villas-Boas relembra que os terrenos na Maia ainda não são dos portistas e podem ser até adquiridas por um privado durante a hasta pública.

"Uma academia prometida em 2016 é hoje, em 2024, uma promessa eleitoral", ironizou, garantindo que vão ser apresentados publicamente os planos da sua lista para esta estrutura. "Infelizmente, nesta questão, estamos reféns da actual administração. Temos de honrar os contratos que vierem a ser assinados, mas olhamos com apreensão para esta questão".

A derradeira "cadeira de sonho"

Começou como mero adepto, chegou a adjunto, foi treinador principal e assume-se agora como candidato à presidência do FC Porto, a derradeira "cadeira de sonho". Poucos são os dirigentes que podem gabar-se de ter concorrido a eleições com um vasto palmarés já conquistado em nome do clube. Feito ainda mais inédito se constatarmos que André Villas-Boas já levantou a taça da Liga dos Campeões e a da Liga Europa. Esta foi uma mensagem transmitida durante a apresentação da candidatura, com a réplica dos dois troféus expostas em cantos opostos da sala.

Foram vários os antigos jogadores e figuras de proa do clube e da cidade que fizeram questão de se deslocar à Alfândega e mostrar apoio publicamente a André Villas-Boas. Nuno Valente, lateral-esquerdo que conquistou Taça UEFA, "Champions" e Taça Intercontinental, relembra que o estado financeiro do clube não é o mais saudável.

"Toda a gente sabe que não é a melhor situação, tem de haver muitas mudanças. Não sou especialista na área, mas, pelo que leio, é óbvio que não está no auge de quando vendia jogadores por muitos milhões. Hoje isso não acontece. Se isso acontece, algo está mal no clube", explicou o antigo jogador.

Cecília Pedroto, viúva de José Maria Pedroto, também marcou presença no evento, com capacidade para 600 pessoas. Jorge Costa, histórico capitão dos "azuis e brancos", também fez questão de mostrar publicamente o apoio ao antigo treinador.

A oficialização da candidatura demorou, mas não é uma surpresa. Muitos olhavam para André Villas-Boas como o potencial sucessor de Pinto da Costa na presidência do FC Porto, incluindo o próprio dirigente "azul e branco". Entretanto, a relação de amizade azedou. Poucos imaginavam, contudo, que esta corrida pudesse ser feita contra o histórico dirigente.

Por enquanto, o antigo treinador concorre apenas contra o empresário Nuno Lobo. Mas tudo pode mudar já esta quinta-feira, caso Pinto da Costa anuncie uma recandidatura no jantar de apoiantes que tem agendado para esse dia.