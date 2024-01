Villas-Boas tem outro centro de treinos para o FC Porto – mesmo que perca as eleições

Se assim desejar, o FC Porto terá a possibilidade de apostar em Gaia para o novo centro de treinos do clube. A garantia é de André Villas-Boas, que ainda não é candidato oficial à presidência do clube – mas já fala como se fosse – e que está disposto a ceder essa solução ao clube, mesmo que perca as eleições agendadas para Abril.

Em entrevista ao Jornal de Notícias, Villas-Boas, que diz que vai formalizar a candidatura em Janeiro, anunciou que tem um plano B ao projecto para o centro de treinos na Maia, cujo avanço depende, segundo o presidente da autarquia local, de compra de terrenos em hasta pública.

Incomodado com os riscos dessa solução, Villas-Boas garante ter um acordo de preferência garantido para a construção do centro de treinos num terreno em Gaia, bem próximo do Olival, actual “quartel-general” do FC Porto, local cuja exploração por parte do clube ainda está garantida por mais de 20 anos.

Apesar de garantir que a sua direcção “iria sempre privilegiar o que aconteça na Maia”, Villas-Boas quer que o clube “tenha um plano B em caso de urgência”. “Mas é um plano B que até faz mais sentido, porque manteria no espaço geográfico de um quilómetro todo o universo desportivo [formação no Olival e equipa principal, B e sub-19 no novo espaço junto ao Olival]”, detalhou.

“Não teremos nenhum problema em ceder esta posição contratual ao FC Porto caso não sejamos eleitos. Portanto, isto é uma alternativa que temos orgulho em fornecer a qualquer direcção que venha a ser eleita”, acrescentou ainda.

Nesse novo espaço estariam os três escalões principais de futebol, mas também, “eventualmente” – com destaque ao advérbio –, o futebol sénior feminino.

Daqui se depreende que há dúvidas sobre a logística de treinos dessa equipa, mas que, independentemente do local, Villas-Boas deverá mesmo, em caso de vitória nas eleições, apostar numa equipa de futebol feminino.

O pré-candidato à presidência já tinha dito, há algumas semanas, ao Expresso, que “é uma urgência absoluta que se criem todos os escalões de formação, no FC Porto, no futebol feminino". E foi mais longe, dizendo que a ausência de futebol feminino no clube “é um ponto de vergonha e deveria ser um ponto de honra”. “A entrada no futebol feminino sénior terá de ser feita com uma equipa para ganhar”, apontou ainda.

Também o futsal é um objectivo para o eventual presidente portista, que definiu que um pavilhão na nova cidade desportiva do clube ajudaria a implementar a modalidade no futuro.