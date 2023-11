Agressões marcam assembleia-geral no FC Porto. Muitos sócios abandonam

A Assembleia-Geral extraordinária agendada pelo FC Porto para as 21h desta segunda-feira está a ser marcada por enorme confusão e relatos de violência. Inicialmente, a reunião magna deveria ter-se realizado no auditório, mas a afluência em massa de associados do clube obrigou à transferência apressada para o pavilhão Dragão Arena. E foi já no interior do recinto que ocorreram agressões relatadas por alguns sócios.

A participação dos associados do clube numa reunião magna em que se discutirá e votará uma alteração aos estatutos superou as previsões dos responsáveis "azuis e brancos". Rapidamente se percebeu que o auditório que foi reservado para o efeito seria insuficiente e a possibilidade de se mudar o encontro para o Dragão Arena começou a ser equacionada. Já depois das 22h30, o encontro avançou mesmo no novo local.

??ÚLTIMA HORA: Assembleia Geral do FC Porto suspensa devido a confrontos entre sócios.



pic.twitter.com/G3wcvEBhcg — Cabine Desportiva (@CabineSport) November 13, 2023

Com mais de 2000 sócios presentes, muitos dos quais de pé, gerou-se a confusão quando alguns procuravam discursar, tendo sido interrompidos e impedidos de se expressarem por associados mais exaltados. Os incidentes foram escalando e registaram-se mesmo cenas de violência no interior do recinto, o que levou à debandada de vários sócios.

Muitos deles, à saída do Dragão Arena, conforme constatou o PÚBLICO, lamentavam a ausência de policiamento e a impunidade com que terão sido agredidos alguns dos presentes.

Antes da transferência para o pavilhão, porém, foram várias as figuras que aguardavam nas imediações do recinto. Entre elas estava André Villas-Boas, que já manifestou vontade de concorrer às eleições para a presidência do clube. Em declarações aos jornalistas, e perante os milhares de adeptos e sócios presentes no local, deixou claro que entendia não estarem reunidas as condições para a AG avançar.

"Fica registada hoje a falta de organização para a realização de uma assembleia para a mudança dos estatutos. Os associados marcaram presença, vivem o FC Porto de forma muito intensa e esperavam outra organização. Lamentavelmente, não há condições para realizar a AG extraordinária e peço ao presidente da mesa que considere a suspensão desta AG e a remarque para um local e uma hora apropriada", apelou o antigo treinador do FC Porto.