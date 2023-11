Villas-Boas pede intervenção das autoridades após agressões no Dragão Arena

Sócio do FC Porto e futuro candidato às eleições lamentou que os órgãos sociais do clube tivessem assistido “impávidos e serenos” às agressões de “uma guarda pretoriana”.

Horas depois dos incidentes que impediram a realização da Assembleia-Geral extraordinária no FC Porto, André Villas-Boas marcou presença na Websummit, na Altice Arena, em Lisboa. À entrada no recinto, lamentou a passividade dos órgãos sociais do clube face à actuação de "uma guarda pretoriana" e reclamou a intervenção das autoridades.

"O que se passou ontem foi absolutamente lamentável e uma derrota interna para os órgãos sociais do FC Porto, que assistiram impávidos e serenos a agressões e intimidações múltiplas de uma guarda pretoriana aos associados do FC Porto", vincou o antigo treinador do clube, que já anunciou a intenção de se candidatar à presidência.

"Peço sinceramente às autoridades, ao Ministério Público, ao Ministério da Administração Interna, ao IPDJ, ao Secretário de Estado do Desporto, que peça com urgência [as filmagens] das câmaras da vigilância do Estádio do Dragão, do Dragão Arena, e proceda a uma investigação das agressões e dos actos bárbaros que se passaram ontem à noite", acrescentou, citado pelo jornal Record.

Aludindo a uma "derrota do FC Porto", Villas-Boas pediu uma reflexão profunda sobre os procedimentos, lamentou a ausência da "maior parte dos membros efectivos do Conselho Superior" e criticou a decisão do presidente da Mesa da AG, Lourenço Pinto: "Cabia ao presidente da Mesa da Assembleia Geral chamar as autoridades para estarem presentes no Dragão Arena. Autoridades, essas, que circundavam o estádio. Decidiu não fazê-lo mas decidiu pôr termo à AG extraordinária quando alguns sócios foram vítimas de agressões pela segunda vez".