Pinto da Costa recandidato à presidência do FC Porto a 4 de Fevereiro

O evento decorrerá no Coliseu do Porto.

Está desfeita a dúvida: Pinto da Costa vai mesmo recandidatar-se à presidência do FC Porto e tentará chegar a um 16.º mandato enquanto dirigente dos "dragões". Em 42 anos, esta é talvez a campanha eleitoral com maior concorrência de peso para o histórico presidente. André Villas-Boas é o maior rival, com o empresário Nuno Lobo também na corrida.

Jorge Nuno Pinto da Costa convidou os sócios e adeptos portistas para um evento a ocorrer no dia 4 de Fevereiro, no Coliseu do Porto, onde será apresentado aos sócios e adeptos do clube um "projecto de renovação", conforme se pode ler no site "Todos pelo Porto".

No referido site explica-se o âmbito do evento: "O 'Todos pelo Porto' é um projecto de renovação, que irá redefinir o patamar competitivo do clube, contando com uma equipa de gestão contemporânea, comprometida em assegurar a sustentabilidade financeira e preservar o nosso espírito indomável. És fundamental nesta renovação, que chamamos de Porto Novo, um projecto de todos nós, liderado por Jorge Nuno Pinto da Costa."​

Não pode ser dito que esta decisão seja surpreendente, mas Jorge Nuno Pinto da Costa fez alguma cerimónia sobre o anúncio oficial da recandidatura. Em Novembro, deixou este avanço dependente de três condições: o apuramento para os "oitavos" da Liga dos Campeões, a obtenção de capitais próprios positivos e o início da construção da academia portista. Na passada semana, durante um jantar com apoiantes, deu como inevitável o cumprimento das três promessas. Abrindo, deste modo, o caminho da recandidatura.