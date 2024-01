Empresário garante nunca ter reunido presencialmente com jogadores do Rio Ave. PJ diz que empresário tem património de 1,1 milhões sem proveniência justificada.

O empresário César Boaventura negou, esta segunda-feira, alguma vez ter aliciado jogadores do futebol em benefício do Benfica. O agente é acusado de ter abordado quatro futebolistas, três do Rio Ave e um do Marítimo. Do primeiro grupo, Cássio e Marcelo confirmaram na passada semana, sob juramento, que se encontraram pessoalmente com o agente: nesse encontro, Boaventura teria acenado com 60 mil euros e uma transferência em troca de facilitar contra as “águias”.