Leslie Gordon: “A nossa missão é encontrar medicamentos e a cura para crianças com progéria”

Leslie Gordon é uma cientista e médica norte-americana empenhada numa causa muito pessoal. O filho, Sam Berns (1996-2014), nasceu com a progéria. Doença extremamente rara, as crianças que a têm chegam à velhice antes de serem adultas. Poucas chegam à idade adulta, na realidade. Leslie Gordon arregaçou as mangas e ela e o marido, Scott Berns, também médico, criaram uma fundação nos Estados Unidos ainda no final da década de 1990.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt