EUA lançam ataques retaliatórios contra posições iranianas na Síria e no Iraque

As forças norte-americanas lançaram uma série de ataques, esta sexta-feira, contra posições da Guarda Revolucionária do Irão e de grupos seus aliados no Iraque e na Síria, segundo avança a imprensa norte-americana, que cita fontes do Pentágono.

De acordo com a estação de televisão CBS, os Estados Unidos estão a atacar um total de 85 alvos em meia dúzia de áreas na Síria e no Iraque, visando instalações militares e logísticas.

A operação acontece seis dias após um ataque com um drone na Jordânia que matou três militares norte-americanos e feriu outros 40 numa base conhecida como Torre 22, numa zona remota da fronteira com o Iraque e na Síria. O ataque foi atribuído a um grupo armado pró-iraniano a operar na Síria.

Esta sexta-feira, o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assistiu à chegada dos restos mortais dos militares à base aérea de Dover, no estado do Delaware, e encontrou-se à porta fechada com familiares das vítimas.

A resposta norte-americana era já esperada. “O Presidente e eu não toleraremos ataques às forças norte-americanas e tomaremos todas as medidas necessárias para defender os EUA e as nossas tropas”, tinha declarado na segunda-feira, no Pentágono, o secretário da Defesa, Lloyd Austin, à margem de um encontro com o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg.

Essas medidas, sinalizou a Casa Branca o longo desta semana, excluíam um ataque directo ao Irão e passariam por acções localizadas contra posições iranianas na Síria e no Iraque, como as que estarão agora em curso. Os repetidos anúncios de uma operação iminente terão sido feitos por Washington para permitir a partida atempada de altas patentes iranianas e evitar uma escalada descontrolada da tensão com Teerão.