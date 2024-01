Três soldados dos EUA mortos em ataque na Jordânia

Três militares dos Estados Unidos morreram e 25 ficaram feridos num ataque levado a cabo na noite de sábado para domingo com drones contra uma base militar na Jordânia. São as primeiras mortes de soldados norte-americanos num ataque no Médio Oriente desde 7 de Outubro.

“Enquanto ainda estamos a recolher os factos sobre este ataque, sabemos que foi levado a cabo por grupos militantes apoiados pelo Irão a operar na Síria e Iraque”, declarou o Presidente dos EUA, Joe Biden, dizendo que se junta “ao luto pela perda destes guerreiros neste ataque desprezível e totalmente injusto”.

A morte dos soldados num pequeno posto militar na Jordânia perto da fronteira com a Síria marca uma escalada significativa numa situação já tensa no Médio Oriente, escreve a CNN, que deu a notícia da morte em primeira mão.

Até sexta-feira, tinham-se registado mais de 158 ataques a forças dos EUA e outras da internacionais no Iraque e na Síria, mas o número elevado não tinha correspondência com danos graves na infra-estrutura nem ferimentos de militares. Este ataque foi o primeiro contra forças americanas na Jordânia.

No âmbito da tensão regional provocada pela guerra em Gaza, os EUA, inicialmente com o Reino Unido, levaram ainda a cabo desde 11 de Janeiro vários ataques contra alvos dos houthis no Iémen, depois de estes atacarem repetidamente navios no mar Vermelho, dizendo que o fazem em solidariedade para com os palestinianos.

Estes ataques dos houthis estão a ter efeitos no comércio global já que algumas empresas começaram a não usar essa rota entre a Europa e a Ásia, optando antes por contornar o continente africano pelo Cabo da Boa Esperança.