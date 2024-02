Margot Robbie sobre os Óscares: “Greta devia ser nomeada como realizadora”

A protagonista de Barbie reagiu à ausência de nomeações nos Óscares, garantido não estar “triste” e frisou o impacto do filme na cultura. “É fantástico estar no olho do furacão.”

Margot Robbie acaba de reagir à polémica dos Óscares, garantindo que não ficou aborrecida por não ter sido nomeada para melhor actriz, apesar de Barbie somar oito nomeações nos maiores prémios do cinema. “Não há maneira de nos sentirmos tristes quando sabemos que somos assim tão abençoados”, frisa numa conversa com o restante elenco promovida pela associação SAG-AFTRA, que organiza os prémios do Sindicato dos Actores, nesta quarta-feira.

Apesar de não ter ficado “triste” pela ausência da sua nomeação, Robbie ficou mais incomodada por Greta Gerwig ter sido ignorada pela academia. “Obviamente, acho que Greta devia ser nomeada como realizadora. O que fez é algo que só acontece uma vez na carreira, uma vez na vida. Mas tem sido um ano incrível para todos os filmes”, continua, recordando o processo de filmagens e de preparação para encarnar a boneca mais famosa do mundo.

Barbie está nomeado para melhor filme, melhor guião adaptado, melhor guarda-roupa, melhor design de produção, duas nomeações para melhor canção, além de Ryan Gosling e America Ferrera estarem na corrida para melhores actores secundários. São “nomeações incríveis”, diz a protagonista, que volta a reforçar o impacto do filme. “Decidimos fazer algo que mudasse a cultura. E já fez isso e muito mais do que alguma vez sonhámos. E essa é verdadeiramente a maior recompensa que poderia resultar de tudo isto.”

A febre da Barbie, mais do que ser superficial ou comercial — “só ver a quantidade de cor-de-rosa que está nesta sala”, — vai mais além. “Nunca fiz parte de algo assim. Não consigo lembrar-me de um filme que tenha tido este efeito na cultura. E é fantástico estar no olho do furacão.”

Apesar de Margot Robbie se mostrar tranquila, parte do elenco já tinha mostrado desagrado perante a ausência de nomeações tanto para a protagonista, como para a realizadora. “Não há filme da Barbie sem Greta Gerwig e Margot Robbie. Não há Ken sem Barbie”, defendeu Ryan Gosling, que deu vida ao “boneco de plástico”.

Já America Ferrera concorda, elogiando Margot Robbie como uma actriz que “faz tudo parecer fácil”, apesar de não ser. “Margot é uma actriz mágica em frente ao ecrã, e foi uma das maiores honras da minha carreira poder testemunhar o seu desempenho fantástico. Ela traz tanto coração, humor, profundidade, alegria e diversão à personagem.”

Ferrera diz que Greta Gerwig “criou este mundo [da Barbie], pegou em algo que não tinha valor inerente para a maioria das pessoas e transformou-o num fenómeno global. É uma desilusão não a ver na lista”. Ryan Gosling completa: “Nenhum reconhecimento seria possível para ninguém no filme sem o seu talento, garra e genialidade.”

Barbie foi o filme de maior êxito de bilheteira, em 2023, arrecadando 1,44 mil milhões de dólares (1,32 mil milhões de euros) em todo o mundo. É uma das três películas realizadas por mulheres nomeada para o prémio de melhor filme. Assim como poderá ganhar um Óscar para melhor canção original — categoria onde foram escolhidas duas canções: I’m just Ken, de Ryan Gosling; e What was I made for?, de Billie Eilish.