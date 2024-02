John Podesta vai substituir John Kerry como enviado dos EUA para o clima

O conselheiro sénior da Casa Branca, John Podesta, vai substituir John Kerry como diplomata dos EUA para as alterações climáticas, disse a Casa Branca na quarta-feira. Kerry, ex-senador e ex-secretário de Estado que durante décadas se envolveu na política climática global, anunciou no início deste mês que deixaria o cargo diplomático para trabalhar na campanha de reeleição do presidente Joe Biden.

John Podesta, 75 anos, serviu vários presidentes democratas dos EUA, incluindo como chefe de gabinete de Bill Clinton na Casa Branca e como conselheiro de Barack Obama. Foi presidente da corrida presidencial de 2016 da ex-secretária de Estado Hillary Clinton e actualmente supervisiona a implementação da lei climática abrangente da administração Biden, a Lei de Redução da Inflação.

"O secretário John Kerry voltou a colocar os EUA na liderança do clima em todo o mundo", disse Podesta ao Washington Post numa entrevista na quarta-feira. "E nós vamos garantir que mantemos o ímpeto que foi construído através dos seus esforços". John Podesta assume o cargo depois de a cimeira climática COP28, no Dubai, ter concluído um acordo global para que os países abandonem os combustíveis fósseis, no momento em que os EUA se tornaram o maior produtor mundial de petróleo e gás natural.

Na semana passada, Biden suspendeu as aprovações de pedidos pendentes e futuros para exportar gás natural liquefeito (GNL) de novos projectos, uma medida aplaudida por activistas do clima e da justiça ambiental, que anteriormente criticaram a administração por aprovar um controverso projecto de perfuração de petróleo no Alasca.

"Podesta precisa de pegar no bastão de Kerry e liderar os EUA numa corrida furiosa para acabar com a expansão do petróleo e do gás enquanto ainda temos tempo para evitar as piores catástrofes climáticas", disse Jean Su, director de justiça energética do Centro para a Diversidade Biológica, num comunicado.

John Podesta traz décadas de experiência - e contactos estreitos com diplomatas do clima na China - para o cargo. Kerry e Podesta mantinham uma relação calorosa e de longa data com o antigo enviado chinês para o clima, Xie Zhenhua, que deixou o cargo após a COP28. Podesta desempenhou um papel central ao lado de Kerry e do ex-enviado climático dos EUA Todd Stern na intermediação do primeiro acordo bilateral dos EUA e China sobre mudanças climáticas em 2014, um avanço diplomático creditado por abrir caminho para o acordo climático de Paris de 2015.

"Ele trará uma experiência importante para o trabalho que temos pela frente, particularmente no que diz respeito aos desafios práticos da implementação da COP28", disse Kerry numa declaração na quarta-feira. Um funcionário da Casa Branca disse que John Podesta assumirá o papel de conselheiro sénior do Presidente para a política climática internacional, continuando a trabalhar com uma equipa que implementa a Lei de Redução da Inflação. O cargo não requer confirmação do Senado.