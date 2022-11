China aceita compensar países vulneráveis por danos climáticos

China acredita não ter qualquer obrigação de participar na compensação climática. Na Cimeira do Clima no Egipto, admitiu que só o faz por uma questão de solidariedade para com os países vulneráveis.

A China está disposta a contribuir para um mecanismo de compensação aos países mais pobres por perdas e danos causados ​​pelas mudanças climáticas, afirmou esta quarta-feira o enviado Xie Zhenhua na Cimeira do Clima das Nações Unidas (COP27), que decorre até 18 de Novembro no Egipto.

Xie Zhenhua afirmou que a China não tem qualquer obrigação de participar – e só o faz por uma questão de solidariedade para com os países vulneráveis que pedem maior apoio das nações ricas. O enviado chinês sublinhou ainda que a própria China tem sofrido com eventos climáticos extremos.

Recorde-se que a China é considerada um país em desenvolvimento pela Organização Mundial do Comércio, mesmo sendo o país a segunda maior economia do planeta.

No mês passado, o enviado especial dos Estados Unidos (EUA), John Kerry, disse aos jornalistas que a China deveria contribuir com seus próprios fundos para perdas e danos, “especialmente se eles acharem que” continuarão nos próximos 30 anos a aumentar emissões”, citado pelo Politico.

Desavenças com os EUA

Em resposta, Xie ​Zhenhua observou que John Kerry, “um amigo há 25 anos”, não havia levantado essa questão durante conversas informais na COP27 esta semana. E acrescentou que a China já contribuiu com mil milhões de yuans para os países em desenvolvimento investirem em mitigação climática.

Após a visita da presidente da Câmara dos Representantes norte-americana, Nancy Pelosi, a Taiwan em Agosto, a China disse que interromperia todo o diálogo com os EUA sobre o clima. Isto apesar de ter revelado um pacto de acção climática com os Estados Unidos aquando da COP26, realizada em Glasgow no ano passado.

Xie Zhenhua disse ainda que a visita de Pelosi “feriu os sentimentos do povo chinês”, mas observou que as discussões informais e a correspondência pessoal com os delegados dos EUA continuaram.

“A porta está absolutamente fechada (por parte dos EUA)”, disse ele. “Somos nós, China, que estamos a tentar abrir [o diálogo].”

Planos de redução de metano

As discordâncias sino-americanas não param por aí. Num evento separado também realizado esta quarta-feira, Kerry disse que a cooperação com a China é fundamental para limitar o aumento das temperaturas globais a 1,5 graus Celsius e reiterou a necessidade de trabalhar com Pequim na redução das emissões de metano. Acrescentou que as conversas com a China sobre o clima ainda não estão a resultar e que uma “grande sessão de negociação” antes da COP27 foi cancelada devido à visita de Pelosi.

O assessor da Casa Branca dos EUA, John Podesta, considera que a China deveria incluir planos de redução de metano no seu pacote de compromissos climáticos formais. “Acho que isso seria bom para o sistema e a integridade do acordo de Paris”, disse Podesta aos jornalistas esta quarta-feira na COP27.

Os planos de metano estão actualmente fora de sua Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC, na sigla inglesa). As NDC são as contribuições que cada país faz para cumprir as metas do Acordo de Paris, assinado em 2015.