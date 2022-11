Cimeira do Clima: “Estamos numa auto-estrada para o inferno”, disse Guterres

O secretário-geral das Nações Unidas não poupa no dramatismo quando fala dos riscos que corremos com as alterações climática: “Estamos numa auto-estrada rumo ao Inferno com o pé no acelerador”, disse no seu discurso na abertura da cimeira de implementação da COP27, o segmento da Conferência do Clima das Nações Unidas em que discursam os chefes de Estado e de Governo.

O objectivo do discurso era acentuar a urgência de as nações chegarem a acordo para reduzirem as emissões de gases com efeito de estufa e financiarem as medidas necessárias para que todos os países, mesmo os mais pobres, consigam fazer essa redução, por um lado, e adaptarem-se às alterações climáticas. “A humanidade tem uma escolha: cooperar ou morrer”, afirmou Guterres em Sharm-el-Sheik, no Egipo, onde decorre, até 18 de Novembro, a Cimeira do Clima.

“Permanece aberta uma janela de oportunidade, mas só resta uma estreita faixa de luz. A luta global do clima será ganha ou perdida nesta década crucial – por nós. Uma coisa é certa: os que desistirem vão perder de certeza”, afirmou o secretário-geral das Nações Unidas, apelando ao trabalho em conjunto.

A actividade humana é a causa do problema das alterações climáticas, e a solução tem de passar pela acção humana, sublinhou. “E é preciso acção para restabelecer a confiança entre [os hemisférios] Norte e Sul]”, disse António Guterres, que apresentou algumas propostas concretas.

Apelou ao estabelecimento de um “Pacto de Solidariedade Climática”, entre as economias desenvolvidas e as emergentes. “Neste pacto, todos os países fariam um esforço extra para reduzir as emissões [de gases com efeito de estufa] nesta década para cumprirem o objectivo de 1,5 graus [de aquecimento para além dos valores antes da Revolução Industrial, que o Acordo de Paris estabelece como meta a alcançar]”, explicou António Guterres.

Neste pacto, os países mais ricos e as instituições financeiras internacionais prestariam apoio técnico e financeiro às economias emergentes para que acelerassem a sua transição para energias renováveis. Em que ficasse escrito o caminho para a saída da dependência dos combustíveis fósseis – com o compromisso de que os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico abandonariam as centrais eléctricas a carvão até 2030, e os restantes até 2040.

“As duas maiores economias – os Estados Unidos e a China – têm uma responsabilidade particular em juntar esforços para tornar este pacto uma realidade”, incentivou o secretário-geral da ONU.

Finanças climáticas

Por outro lado, Guterres recordou a promessa feita pelos países ricos na COP26, em Glasgow, no ano passado, de duplicar os apoios à adaptação para os países mais pobres para 40 mil milhões anuais até 2025. É preciso ter um plano para essa distribuição, frisou. “E temos de reconhecer que este é apenas um primeiro passo: as necessidades de adaptação devem crescer para mais de 300 mil milhões de dólares por ano até 2030”, recordou.

“As instituições financeiras internacionais e os bancos multilaterais de desenvolvimento devem mudar o seu modelo de negócio e fazer a sua parte nas finanças climáticas, mobilizando melhor fundos privados para investir de forma maciça na acção climática”, afirmou Guterres

Por outro lado, o secretário-geral da ONU fez um apelo a avanços nas negociações para que passe a existir um mecanismo de compensação das “perdas e danos” sofridas devido aos efeitos que estão já a acontecer por causa das alterações climáticas – secas, ciclones, cheias. Estes são sentidos de forma mais drástica pelos países mais pobres e vulneráveis, que pedem aos países mais industrializados, que são historicamente os maiores emissores de gases com efeito de estuda, mecanismos de compensação.

“Ao mesmo tempo, temos de reconhecer uma verdade difícil de aceitar: não nos conseguimos adaptar ao número crescente de acontecimentos catastróficos que estão a causar enorme sofrimento em todo o mundo. As perdas e danos não podem ser postas debaixo do tapete”, avisou Guterres, que apelou à solidariedade internacional e à justiça climática.

“É por isso que estou a pedir que todos os governos taxem os lucros inesperados das empresas de combustíveis fósseis. Podemos dirigir este dinheiro para as pessoas que estão a sofrer com os preços altos da alimentação e da energia e para os países que estão a sofrer perdas e danos causados pela crise climática”, defendeu António Guterres.