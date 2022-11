Porque é que as emissões de metano são uma séria ameaça para o clima?

As emissões de metano são actualmente uma das principais ameaças à estabilidade do clima. Cientistas e decisores políticos pedem uma acção agressiva para cortar estas emissões.

Na cimeira climática das Nações Unidas do ano passado em Glasgow, Escócia, mais de 100 países prometeram uma redução de 30% dos níveis de emissões de metano de 2020 até 2030. Mas, desde então, poucos têm apresentado planos claros para atingir esse objectivo.

Pelo contrário, os cientistas que utilizam a monitorização por satélite estão a descobrir que existem novas fontes de emissões, incluindo fugas de poços de petróleo e gasodutos de gás natural. Cerca de 60% do metano na atmosfera provém de fontes industriais, incluindo oleodutos e gasodutos e locais de perfuração, bem como de terras agrícolas e aterros sanitários.

A investigação mostra cada vez mais que a redução das emissões de metano é vital para manter o aquecimento do planeta a menos de dois graus Celsius acima dos tempos pré-industriais para evitar os piores impactos das alterações climáticas.

Uma questão de urgência

Depois de ter sido largamente ignorado durante décadas, os cientistas sabem agora que o metano é muito mais potente do que o dióxido de carbono (CO2) como gás com efeito de estufa a curto prazo, embora se prolongue apenas por uma década na atmosfera antes de se decompor, enquanto o CO2 se prolonga por séculos.

Os cientistas comparam normalmente os efeitos no aquecimento global do metano e do dióxido de carbono ao longo de um século, e ao longo desse período de tempo o metano é 28 vezes pior. Contudo, ao longo de 20 anos, o metano é 80 vezes pior, de acordo com investigações recentes.

Isto é importante porque o mundo está actualmente a fazer um caminho que o levará a exceder o objectivo do Acordo de Paris de 2015 de limitar o aquecimento a menos de dois graus em poucas décadas.

“Se eu pensasse que tínhamos 100 anos para lidar com as alterações climáticas, estaria muito mais relaxado com isso”, disse Mike Berners-Lee, investigador e especialista em pegadas de carbono. “Se estamos interessados nos impactos climáticos que estaremos a sofrer em 2050... Então, devemos estar seriamente preocupados com o impacto das emissões de metano.”

A frente do impacto climático do metano é duplamente preocupante porque o mundo está mais próximo do que se pensava antes de passar os “pontos de viragem”, nos quais o feedback climático entra em acção para tornar o aquecimento global auto-perpetuante.

Um estudo divulgado em Setembro concluía que alguns dos eventos que podem representar esses pontos de “não-retorno”, como o desaparecimento dos gelos da Gronelândia ou o derretimento do permafrost árctico, estão iminentes.

De onde vem o metano

Três quintos das emissões mundiais estimadas de metano são provenientes da actividade humana; os restantes são provenientes de fontes naturais como os pântanos.

Das emissões causadas pelos humanos, dois terços são provenientes da pecuária e dos combustíveis fósseis, sendo grande parte do resto de resíduos em decomposição, bem como do cultivo do arroz, mostram os dados da Climate and Clean Air Coalition.

Mas os emissores não mantiveram bons registos, e os cientistas que tentaram melhorá-los na última década sofreram um choque.

“Para onde quer que olhássemos, as emissões de metano revelaram-se mais elevadas do que as agências disseram que deveriam ser”, refere Robert Jackson, co-autor de um estudo sobre os impactos do aquecimento do metano, realizado em Fevereiro. “Isso foi verdade para os campos de petróleo e gás, aterros sanitários e zonas de alimentação.”

Embora os cientistas possam medir com precisão o nível de metano na atmosfera, a compreensão da sua proveniência é crucial para os decisores políticos que procuram impor regulamentos que reduzam as emissões.

É pior do que o carvão?

As empresas produtoras de petróleo e as nações estão a fazer um grande lobby em prol do gás natural como “combustível de ponte” para as energias renováveis, à medida que o mundo investe numa transição de energia limpa para combater as alterações climáticas. O argumento: a queima de gás natural emite metade do carbono por quilowatt do que o carvão.

Mas com outros factores na indústria do gás como as fugas de gás das almofadas de perfuração , nos gasodutos, nos compressores e outras infra-estruturas, também esses ganhos podem ser rapidamente apagados.

“Há um ponto de equilíbrio na quantidade de metano que é libertado para gás natural que (num certo ponto) pode fazer com que seja realmente pior do que o carvão para o clima”, disse Sam Abernethy, co-autor do estudo de Fevereiro.

Os governos mundiais, incluindo os Estados Unidos, estão a introduzir uma série de novas regras e procedimentos na indústria do petróleo e do gás para conseguir e detectar fugas após alguns estudos terem demonstrado que eram um enorme problema nesta indústria.

A União Europeia aprovou recentemente a rotulagem de alguns projectos de gás natural como “verdes”, num grande impulso à indústria.