Drogas, uma arma e milhares de euros apreendidos a Super Dragões. Fernando Madureira detido

Nas buscas domiciliárias da Operação Pretoriano, acção que originou a detenção do líder dos Super Dragões, Fernando Madureira, a PSP apreendeu uma arma de fogo, vários milhares de euros, "estupefacientes vários", nomeadamente cocaína e haxixe, artefactos pirotécnicos e mais de uma centena de ingressos para eventos desportivos.

O balanço da operação foi divulgado esta quarta-feira em comunicado, com a PSP a detalhar que os arguidos vão ser presentes na quinta-feira para primeiro interrogatório judicial. Ou seja, Fernando Madureira e os restantes arguidos vão pernoitar nas instalações da polícia. Em causa estão os confrontos registados na Assembleia-Geral do clube de Novembro passado, bem como as ameaças a André Villas-Boas, candidato à presidência do clube.

Além de elementos dos Super Dragões, também um funcionário do FC Porto foi detido na operação da manhã desta quarta-feira. O PÚBLICO apurou que Fernando Saul, speaker no Estádio do Dragão e oficial de ligação aos adeptos, é um dos 12 detidos numa investigação que tem por base os desacatos ocorridos na assembleia-geral do FC Porto a 13 de Novembro.

Os detidos são suspeitos de crimes de ofensa à integridade física em espectáculo desportivo, coacção agravada, ameaça agravada, instigação pública a um crime, arremesso de objecto ou de produtos líquidos e atentado à liberdade de informação.

Fernando Madureira é líder dos Super Dragões há mais de duas décadas. Em 2007, foi acusado de crimes associados à violência no desporto, após confrontos em Matosinhos durante um jogo de basquetebol. Em 2014, após uma incursão de casuals do Sporting junto ao Estádio do Dragão que culminou em desacatos, Madureira foi um dos 87 arguidos acusados do crime de participação em rixa. Mais recentemente, em 2022, foi banido da entrada em recintos desportivos, após um castigo aplicado pela Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD).

Na Operação Pretoriano, também Sandra Madureira, mulher de Fernando Madureira, foi detida. Vítor Catão, antigo dirigente desportivo do São Pedro da Cova e conhecido adepto dos portistas, foi outro dos visados nesta investigação.