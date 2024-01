Felipe e Letizia de Espanha vão ser fotografados por Annie Leibovitz

O novo retrato estará exposto na sede do Banco de Espanha e comemora os 10 anos do reinado de Felipe VI, bem como as duas décadas de casamento dos soberanos.

Felipe VI e Letizia de Espanha serão os próximos modelos de uma das fotógrafas mais famosas do mundo, Annie Leibovitz. A norte-americana deverá chegar a Madrid nos próximos dias para captar os reis no Palácio de Zarzuela, diz o El País, nesta terça-feira. Depois, o retrato ficará exposto na sede do Banco de Espanha, que alberga uma das colecções de arte mais imponentes do país.

O novo retrato de ficará na sede da Plaza de Cibeles, no centro da capital espanhola, ao lado de quadros de monarcas passados, como Carlos IV e María Luísa de Palma, pintados por Mariano Salvador Maella (1739-1819) ou os próprios Juan Carlos I e a rainha Sofia, imortalizados por Carmen Laffón (1934-2021).

A iniciativa de fotografar Felipe e Letizia enquadra-se nas celebrações de uma década de reinado e dos 20 anos do casamento — que permanece inabalável, mesmo depois dos rumores de traição por parte da rainha com o ex-cunhado, Jaime del Burgo.

Foto Annie Leibovitz tem 74 anos Reuters/MICHAEL GOTTSCHALK

Para a ocasião, os soberanos espanhóis deverão vestir-se a rigor com todas as suas condecorações, apesar de Annie Leibovitz ser conhecida pelos retratos mais intimistas. Felipe e Letizia são fãs assumidos da obra da fotógrafa, que recebeu em 2013 o prémio Príncipe das Astúrias de Comunicação e Humanidades, por ser “uma das impulsionadoras do fotojornalismo mundial e uma das fotógrafas mais respeitadas da Europa e da América”.

Desconhece-se quanto custará o retrato e quem o pagará, mas Annie Leibovitz é uma das fotógrafas mais bem pagas do mundo — a imprensa norte-americana estima que a sua fortuna ascenda os 50 milhões de dólares (46 milhões de euros).

Não será a primeira incursão de Leibovitz, de 74 anos, na realeza. Em 2007, a fotógrafa de moda foi responsável pelos retratos da visita oficial de Isabel II aos Estados Unidos e foi a primeira norte-americana a captar a rainha. Em 2016, voltou a fazê-lo, desta vez no Castelo de Windsor, tendo a rainha sido acompanhada do marido, o príncipe Filipe, e da filha Ana, com alguns dos seus bisnetos e, claro, os famosos corgis.

Aliás, a profissional recordou essa imagem em Setembro de 2022, quando Isabel II morreu. “A rainha passeava com os seus cães todos os dias... Cresceu com corgis, pequenos cães destemidos criados para pastorear gado. O seu pai trouxe um corgi para casa quando ela tinha 7 anos, e ela não ficou sem um — e normalmente vários — durante décadas”, escreveu então no Instagram.

Entre os retratos mais icónicos de Leibovitz estão John Lennon com Yoko Ono; Mikhail Gorbachev sentado dentro de um carro, passando pelo que resta do Muro de Berlim; ou o Presidente ucraniano Vladimir Zelensky acompanhado de Olena Zelenska para a capa da Vogue. A sessão fotográfica em Kiev foi polémica, por associar uma produção de luxo a um país em guerra.

Foto Isabel II e os bisnetos fotografados por Annie Leibovitz em 2016 Reuters