Países do Sul são os que mais podem sofrer com juros altos este ano

É nos países do Sul da zona euro, incluindo Portugal, que se assiste a uma quebra maior no crédito concedido. Um sinal de que está a chegar um impacto na economia mais negativo da política do BCE.

Apesar da resistência até agora revelada pelas suas economias, os países do Sul da Europa dão, com o aperto que se verifica no crédito, sinais cada vez mais evidentes de que poderão ainda vir a ser os mais atingidos pelo impacto da subida dos juros realizada pelo Banco Central Europeu. Em Portugal, o volume de empréstimos concedidos pelos bancos, tanto às empresas como a particulares, registou no final do ano passado uma descida, a primeira vez que tal acontece desde 2017.