Zoonoses: “Muitos destes vírus tornar-se-ão mais comuns na Europa”

A província de Uíge, no Norte de Angola, é um exemplo das repercussões que zoonoses como o vírus de Marburgo podem ter: em 368 pessoas infectadas morreram 323 no surto de 2004 e 2005. A infecção viral provoca sintomas clássicos como vómitos e diarreia antes de aparecerem hemorragias graves que levam, na maioria dos casos, à morte. Vinte anos depois, “o risco de uma disseminação global está a aumentar”, diz Ben Jeffs, especialista em doenças infecciosas do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido (NHS, na sigla em inglês) e voluntário dos Médicos sem Fronteiras. Não só do vírus de Marburgo, mas de várias outras zoonoses. E são muitas, como ébola, mpox, gripe das aves ou outras ameaças que ainda nem conhecemos.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt