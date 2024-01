Novak Djokovic eliminado por Jannik Sinner nas meias-finais do Open da Austrália

O italiano Jannik Sinner derrotou o campeão em título Novak Djokovic por 6-1, 6-2, 6-7(6) e 6-3 no Open da Austrália, esta sexta-feira. Foi a primeira derrota do cabeça de série no torneiro em Melbourne Park nos últimos seis anos e a primeira vez que Jannik Sinner alcança uma final do Grand Slam.

Jannik Sinner ocupa a quarta posição do ranking ATP e já tinha surpreendido Djokovic por duas vezes em três jogos no final da época passada. Fez um bom início de jogo na Rod Laver Arena ao aproveitar o serviço instável do seu adversário de 36 anos e o seu backhand propenso a erros, vencendo confortavelmente o primeiro set.

Djokovic não perdia no seu local favorito desde a edição de 2018, quando caiu frente ao sul-coreano Chung Hyeon. Mas os sinais de que a história se repetiria surgiram perante o campeão do Open da Austrália (um título conquistado por 10 anos) logo na segunda parte, quando Sinner, de 22 anos, dominou o set com um double break.

O tsunami de Sinner não mostrou sinais de abrandamento no terceiro set, mas Djokovic elevou o seu jogo para se manter firme até ao tie break, quando o italiano desperdiçou um match point a 6-5 com um forehand na rede, dando ao seu adversário uma salvação.

Djokovic conquistou os três pontos seguintes e recuperou um set, o que foi aplaudido, mas Sinner reconquistou a vantagem de 3-1 no quarto set e levou a melhor no jogo, quebrando a série de 33 vitórias do sérvio em Melbourne Park e pondo fim à sua busca pela 25ª quinta vitória de um "major", algo que lhe teria permitido igualar o recorde de Margaret Court.

Sinner nunca venceu um torneio do Grand Slam. A final do Open da Austrália vai realizar-se este domingo, com o italiano de 22 anos a defrontar o vencedor do encontro entre Daniil Medvedev, terceiro do mundo, e o alemão Alexander Zverev, sexto lugar do ranking ATP.