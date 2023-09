US Open: Djokovic bate Medvedev e conquista 24.º Grand Slam da carreira

O tenista sérvio Novak Djokovic conquistou no domingo o 24.º título do Grand Slam na carreira, ao vencer o russo Daniil Medvedev na final do Open dos Estados Unidos, em jogo decidido em apenas três sets.

Djokovic, número dois mundial mas que vai ascender à liderança do ranking, superou o terceiro da hierarquia pelos parciais de 6-3, 7-6 (7-5) e 6-3, num encontro que teve a duração de três horas e 17 minutos, assegurando a vitória no "major" nova-iorquino pela quarta vez, depois de 2011, 2015 e 2018.

O sérvio de 36 anos, que este ano também venceu Open da Austrália e Roland Garros, somou o 24.º título individual do Grand Slam e igualou o recorde absoluto da australiana Margaret Court.