ATP Finals: Hurkacz empurra Sinner para as meias-finais

Novak Djokovic abandonou o court instalado no Pala Alpitour, onde decorre esta edição das ATP Finals, sem saber se esse foi o último encontro oficial que disputou em 2023. O sérvio venceu o polaco Hubert Hurkacz, chamado a substituir o lesionado Stefanos Tsitsipas, mas, como cedeu um set, ficou dependente do resultado último embate do Grupo Verde, entre Jannik Sinner, já qualificado para as meias-finais, e Holger Rune. Se o dinamarquês vencer, serão ele e Sinner a avançarem no quadro, eliminando Djokovic, o que não acontece ao sérvio numa fase tão precoce das ATP Finals desde 2019.

“Estava focado no meu encontro e foi o que fiz. O desfecho do encontro da noite não está nas minhas mãos, por isso, não estou a pensar nisso”, afirmou Djokovic, após derrotar Hurkacz, por 7-6 (7/1), 4-6 e 6-1. O número nove do ranking esteve a vencer por 6-5 no set inicial, mas cometeu muitos erros e Djokovic, com uma série de 10 pontos consecutivos, assumiu o controlo.

Contudo, Hurkacz reagiu bem, não perdeu um único ponto com o primeiro serviço em todo o segundo set e, a 2-2, fez um break em branco que decidiria a partida. Mas a consistência e melhor resposta ao serviço de Djokovic veio ao de cima no set decisivo. Nas contas finais, o sérvio de 36 anos somou 13 erros não forçados contra 41 do adversário e ganhou 73% dos pontos disputados no segundo serviço, contra 32% de Hurkacz.

Na conferência de imprensa, Djokovic comentou igualmente o regresso de Rafael Nadal à competição, anunciado pelo próprio. “Seria bom para a modalidade haver mais um encontro entre Nadal e eu. É maior rivalidade em termos de encontros realizados que este desporto alguma vez teve”, disse o actual líder do ranking.

Na véspera, o russo Daniil Medvedev tornou-se no primeiro tenista a garantir a passagem às meias-finais, ao derrotar Alexander Zverev, por 7-6 (9/7), 6-4. “Foi um encontro muito difícil mentalmente. Comecei muito bem, mas a partir do momento em que ele elevou o nível de jogo, eu comecei a jogar pior. Felizmente comecei a jogar melhor no final do primeiro set, que foi muito equilibrado, tal como o final do segundo; no tie-break, ele teve break-points no seu serviço. Estou contente porque este ano perdi alguns encontros como este”, afirmou o campeão das ATP Finals de 2020.

A classificação final do Grupo Vermelho só estará determinada após a última jornada, sexta-feira, quando Zverev, campeão em 2018 e 2021, e o estreante Carlos Alcaraz procurarem uma segunda vitória na prova para ocupar o outro lugar de semifinalista. Andrey Rublev, com duas derrotas, já não tem hipóteses de apurar-se.