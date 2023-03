Ainda ninguém conseguiu parar Daniil Medvedev

Antes de entrar no Stadium 1 do Indian Wells Tennis Garden, para defrontar Alejandro Davidovic-Fokina e decidir quem iria avançar para as meias-finais do BNP Paribas Open, a principal preocupação de Daniil Medvedev era saber se iria conseguir competir, depois de ter torcido o pé na véspera, no encontro de mais de três horas com Alexander Zverev. Mas a partir do segundo set, o maior problema do tenista russo passou a ser o polegar; a 3-3, Medvedev caiu e sofreu um corte profundo no dedo da mão direita, dificultando a pega da raqueta.

A paragem e as diversas tentativas para estancar o sangue e ligar o dedo deram a oportunidade a Davidovich-Fokina (28.º) de somar seis pontos consecutivos, mas mesmo assim, Medvedev (6.º) venceu o espanhol por 6-3, 7-5, e somou a 18.ª vitória consecutiva no ATP Tour.

“Sofri um corte total. Eu que nunca me corteu com uma faca, pois não cozinho muito”, contou o russo, contente pela vitória e por ter recuperado da lesão da véspera. “Estou bastante contente por o tornozelo não ter doído muito, porque, no aquecimento, estava a doer bastante. Sabia que ia jogar, que ia tentar, tentei aquecer o melhor possível, tomei um analgésico e isso ajudou. Na verdade, senti-me melhor com o decorrer do encontro”, admitiu.

Medvedev vai tentar manter a série vitoriosa – que já lhe rendeu três títulos desde meados de Fevereiro e permitiu-lhe regressar ao top 10 – nas meias-finais, no sábado, diante de Frances Tiafoe (16.º), estreante em finais de torneios da categoria Masters 1000.

Na jornada de quinta-feira, disputavam-se os outros dois encontros dos quartos-de-final. Carlos Alcaraz (2.º) defrontava Felix Auger-Aliassime (10.º) e Taylor Fritz (5.º) partia favorito diante de Jannik Sinner (13.º).

Na prova feminina, Iga Swiatek continua a ultrapassar as adversárias sem grandes problemas. A última foi a britânica Emma Raducanu (77.ª), de volta à boa forma, mas sem argumentos para evitar a vitória da líder do ranking mundial e detentora do título, por 6-3, 6-1. Nos quartos-de-final, Swiatek enfrentava a romena Sorana Cirstea (83.ª) para decidir quem avançava para as meias-finais.

A adversária será a cazaque Elena Rybakina (10.ª). A campeã de Wimbledon em título e vice-campeã do Open da Austrália precisou de duas horas e 45 minutos para eliminar a checa Karolina Muchova (76.ª), com os parciais de 7-6 (7/4), 2-6 e 6-4, num encontro que encerrou com o sexto ás.

Na outra meia-final, a bielorrussa e campeã do Open da Austrália, Aryna Sabalenka (2.ª), defronta a grega Maria Sakkari (7.ª) – que afastou Petra Kvitova (15.ª), por 4-6, 7-5 e 6-1, no seu quarto encontro consecutivo em três sets.

Entretanto, no Arizona Tennis Classic, só esta quinta-feira é que Nuno Borges ficou a conhecer o adversário da segunda ronda. Será o russo Roman Safiulin (113.º), que derrotou o espanhol Pedro Martínez (120.º), por 6-3, 6-2.

Este Challenger 175, ficou sem Gael Monfils, eliminado pelo russo Alexander Shevchenko (132.º), por 6-4, 6-7 (2/7) e 6-3. O francês de 36 anos está a regressar ao circuito após uma longa paragem devido a lesão e depois de ter sido pai, em Outubro.