Sinner é o primeiro vencedor nas ATP Finals

Embora esteja a estrear-se nas ATP Finals e seja “apenas” o quarto mais cotado do ranking – e entre os oito presentes em Turim –, Jannik Sinner é um dos candidatos ao último título do ano no circuito masculino. Não só por jogar em Itália, mas por também ter terminado a época com a conquista de dois troféus ATP 500, em Setembro e Outubro. E a confirmar o bom momento de forma está a exibição de Sinner na vitória sobre Stefanos Tsitsipas, a abrir o elitista torneio que reúne os melhores do mundo e que, este ano, distribui 14 milhões de euros em prémios monetários.

Sinner já tinha admitido que iria sentir uma pressão extra, mas positiva, por competir em Turim, a 500 km de San Candido (igualmente no Norte de Itália), onde nasceu há 22 anos. “É uma semana especial; jogamos sob um tecto, por isso é mais barulhento, e jogar com este público é uma sensação especial. Tentei estar feliz no court e muito focado”, afirmou Sinner.

E a verdade é que dificilmente o tenista italiano poderia ter jogado melhor no court do Pala Alpitour: cedeu somente dez pontos nos dez jogos em que serviu, perdeu unicamente quatro pontos sempre que colocou o primeiro serviço e não enfrentou qualquer break-point para derrotar Tsitsipas, com um duplo 6-4. “Sabia que ia ser difícil, mas penso que lidei bem com a situação. Tentei ser agressivo e estou muito contente com a exibição. Espero manter esta intensidade”, resumiu o número quatro mundial.

Novak Djokovic é o principal candidato ao triunfo na prova que, no caso de o campeão não sofrer nenhuma derrota na fase de grupos, premeia com 4,5 milhões de euros. O líder do ranking estreou-se ontem à noite, também a contar para o Grupo Verde, diante do estreante Holger Rune.

O Grupo Vermelho entra em acção na segunda-feira, com Carlos Alcaraz a defrontar Alexander Zverev e, à noite, com o duelo entre os russos Daniil Medvedev e Andrey Rublev.