Jannik Sinner, um vencedor de última hora nas ATP Finals

O italiano Jannik Sinner, que substituiu o compatriota Matteo Berrettini (lesionado) numa troca de última hora, estreou-se nesta terça-feira com um triunfo no Grupo Vermelho das ATP Finals, em Turim, ao ultrapassar o polaco Hubert Hurkacz, em dois sets.

O 11.º colocado do ranking mundial não poderia ter desejado melhor começo nas ATP Finals, ao bater o nono classificado da hierarquia, com um duplo 6-2, ao cabo de 1h28m. Até porque se tornou, desta forma, e aos 20 anos, no mais jovem jogador a ganhar na estreia na competição desde 2000, quando Lleyton Hewitt, então com 19 anos, bateu Pete Sampras na Masters Cup de Lisboa.

Para além de dar maior visibilidade a Sinner, a desistência de Matteo Berrettini, devido a problemas físicos, abriu as portas das meias-finais a Daniil Medvedev, campeão vigente. O russo, vice-líder do ranking, alcançou o segundo triunfo no Grupo Vermelho, ao impor-se ao alemão Alexander Zverev (terceiro pré-designado da competição), por 6-3, 6-7 (3-7) e 7-6 (8-6), em 2h39m.

Dado o afastamento forçado de Berrettini e os triunfos do italiano sobre Zverev e Hurkacz, Medvedev já garantiu a vitória na poule.

Um passo mais à frente, mas nas WTA Finals, que decorrem em Guadalajara, no México, está a espanhola Garbiñe Muguruza, que nesta terça-feira derrotou a compatriota Paula Badosa, com um duplo 6-3, em 1h26m, tornando-se na primeira tenista a assegurar a presença no derradeiro encontro do torneio.

Foi a primeira vez, desde que a competição teve início, em 1972, que duas espanholas disputaram o acesso à final, com Muguruza a “imitar” Arantxa Sánchez Vicario, a única espanhola até hoje a disputar o derradeiro encontro - foi finalista vencida, pela alemã Steffi Graf, em 1993.

No derradeiro duelo, Muguruza irá encontrar a estónia Anett Kontaveit ou a grega Maria Sakkari, que se defrontaram nesta madrugada.