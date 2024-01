Margarida Gil a concurso num Festival de Berlim com Bruno Dumont e (de novo) Hong Sangsoo

Bruno Dumont, Hong Sangsoo (com Isabelle Huppert), Abderrahmane Sissako, Olivier Assayas, Matías Piñeiro... Estes serão alguns dos cineastas a concurso na 74.ª edição do Festival de Cinema de Berlim, que decorre de 15 a 25 de Fevereiro próximo. Uma edição que exibirá ainda, fora de concurso, Adam Sandler, Kristen Stewart, Abel Ferrara, André Téchiné, Nicolas Philibert ou Tsai Ming-Liang, e que terá uma única representação portuguesa nas secções competitivas: Mãos no Fogo, de Margarida Gil, na secundária Encounters (que recebeu em anos anteriores A Metamorfose dos Pássaros, de Catarina Vasconcelos, e Viver Mal, de João Canijo).

A oitava longa-metragem da realizadora de Relação Fiel e Verdadeira, Adriana ou Mar, que terá aqui a sua primeira participação competitiva em Berlim, conta com os actores Carolina Campanela, Rita Durão, Marcello Urgeghe e Ricardo Aibéo e fotografia de Acácio de Almeida, numa adaptação muito livre do conto A Volta no Parafuso, de Henry James.

Dois outros títulos com participação portuguesa serão exibidos na secção paralela Forum, em ambos os casos oriundos de países africanos. São eles o documentário As Noites Ainda Cheiram à Pólvora, do moçambicano Inadelso Cossa, de que Portugal é um dos múltiplos países co-produtores (a par de Alemanha, França, Noruega e Países Baixos); e Resonance Spiral, a mais recente exploração dos arquivos da Guiné-Bissau pela artista multimédia Filipa César, aqui em parceria com o arquitecto guineense Marinho de Pina.

A competição principal desta edição — a última dirigida por Mariette Rissenbaek e Carlo Chatrian, que terminam este ano o seu mandato — propõe 20 títulos, numa intrigante combinação de veteranos e jovens realizadores, destacando-se desde logo A Traveler’s Needs, terceiro encontro do sul-coreano Hong Sangsoo com Isabelle Huppert, depois de , depois de Outro País e La Caméra de Claire; L’Empire, uma paródia das space operas dirigida pelo francês Bruno Dumont (P’tit Quinquin); Hors du Temps, uma “comédia do confinamento” dirigida pelo francês Olivier Assayas; Dahomey, documentário com o qual a franco-senegalesa Mati Diop sucede ao aclamado Atlantique; ou Black Tea, o regresso do mauritano Abderrahmane Sissako (Timbuktu).

A abertura, no dia 15, far-se-á com Small Things Like These, adaptação do romance da escritora irlandesa Claire Keegan Pequenas Coisas como Estas, que vem com um background de peso. O filme reúne dois cúmplices da série televisiva Peaky Blinders, o realizador belga Tim Mielants e o actor irlandês Cillian Murphy (ele de Oppenheimer), à frente de um elenco que inclui também Michelle Fairley (de Downton Abbey) e Emily Watson; o argumento é do dramaturgo Enda Walsh, e entre os produtores estão Matt Damon e Ben Affleck.