Finalmente, Canijo!

É emocionante ver João Canijo, 65 anos, ser empurrado, com o palmarés da 73.ª Berlinale, para o mundo de cineastas como Philippe Garrel, Nicolas Philibert, Angela Shanelec, Christian Petzold. Em síntese: a ser empurrado para o mundo. Sábado à noite em Berlim, ele ainda parecia incrédulo com o Prémio do Júri atribuído a Mal Viver, filme que é o melhor momento da sua carreira. "Mais do mesmo" ou "algo completamente diferente"? A resposta de Mal Viver e do seu jogo de espelhos, Viver Mal, é outra: decantação, equilíbrio entre proximidade e distância com a perfeição das miniaturas. Com o toque da direcção de fotografia de Leonor Teles, a sua mistura sensual de aconchego e de crueldade, formou-se uma das colaborações artísticas mais inesperadas. Ele chama-lhe a sua "soul mate".

