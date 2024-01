Choque em cadeia na Ponte 25 de Abril condiciona trânsito até Sete Rios

Um acidente com quatro carros na Ponte 25 de Abril, no sentido Lisboa-Almada, está a condicionar o trânsito. Há sete feridos ligeiros. Vítimas estão a ser acompanhadas no Garcia de Orta.

Uma colisão entre quatro viaturas na Ponte 25 de Abril está a condicionar o trânsito no sentido Lisboa-Almada, apurou o PÚBLICO junto do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa. Sete pessoas ficaram feridas na sequência do choque entre os automóveis, mas sem gravidade.

O acidente está a entupir o trânsito no primeiro troço da ponte, com a fila a arrastar-se neste momento até Sete Rios. As vítimas estão a ser acompanhadas por precaução no Hospital Garcia de Orta. Os Sapadores Bombeiros de Lisboa já abandonaram o local e o caso está agora nas mãos da Polícia de Segurança Pública (PSP).