Jovem detido pela PSP por escalar Ponte 25 de Abril

Um jovem russo de 26 anos foi detido no domingo de manhã no tabuleiro da Ponte 25 de Abril, sentido sul-norte, depois de ter escalado dezenas de metros desde uma zona rochosa e o primeiro pilar do lado Sul da ponte, noticiou esta segunda-feira o Correio da Manhã e o PÚBLICO confirmou.

O crime, que pode vir a ser tipificado como introdução em lugar vedado ao público, levou ao corte da circulação na ponte quer a nível ferroviário, quer rodoviário. A situação terá ocorrido por volta das 7h de domingo, tendo a PSP mobilizado de imediato meios para o local.

O jovem tinha na sua posse pelo menos duas máquinas fotográficas e um telemóvel. Justificou o crime praticado com a intenção de fotografar na ponte.

Foi notificado para se apresentar esta segunda-feira a juiz no Campus de Justiça, em Lisboa.