Acessos à Ponte 25 de Abril vão ter obras para reduzir ruído, mas tabuleiro não

Solução passa por novo piso com película de borracha. Lusoponte, concessionária do equipamento, diz que mitigação do barulho vindo da zona central não é da sua responsabilidade.

Os acessos norte e sul à Ponte 25 de Abril vão ter obras destinadas à redução do ruído provocado pelo tráfego rodoviário, com a aplicação de um composto de betume modificado com resíduo de borracha (BMB) na camada de desgaste do pavimento betuminoso. A intervenção constitui-se como a principal medida mitigadora constante do Plano de Acção Estratégico de Redução de Ruído (PAR) daquela infra-estrutura rodo-ferroviária, que liga Lisboa à Margem Sul do Tejo, através de Almada, instrumento que se encontra em consulta pública até 17 de Novembro, esta sexta-feira.