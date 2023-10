Acidente com autocarro em Lisboa causa quatro vítimas

Um acidente com um autocarro na Gare do Oriente, em Lisboa, esta sexta-feira, causou quatro vítimas, tendo ido três delas para o hospital, disse ao PÚBLICO fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa​. Pelo menos três pessoas foram atropeladas, de acordo com as autoridades. Os motivos para este acidente estão ainda a ser apurados.

Fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa referiu ao PÚBLICO que o acidente causou "quatro vítimas", mas que "podem não ter sido todas atropeladas". Quanto a essas vítimas, a mesma fonte adianta que três delas foram para o hospital e que uma foi acompanhada apenas no local. Já fonte oficial do Comando Metropolitano de Lisboa indicou que, os meios da Polícia de Segurança Pública no local, contabilizaram três pessoas vítimas deste acidente, sendo que duas foram para o hospital.

O Comando Metropolitano da PSP de Lisboa avançou à agência Lusa ter o registo do acidente, pelas 14h51, "para um despiste de um autocarro da Carris Metropolitana". Fonte oficial do Comando Metropolitano de Lisboa referiu ao PÚBLICO que "as pessoas estavam numa paragem de autocarro". Quanto aos motivos, reforça que estão "em investigação". No local, estão várias viaturas do INEM e dos bombeiros.

O Regimento de Sapadores de Bombeiros de Lisboa assinalou ainda que "os motivos [do acidente] ainda são desconhecidos", apenas indicando que o autocarro teve "um descontrolo". "As causas do acidente terão ainda de ser apuradas", afirmou.

Entretanto, a empresa Alsa Todi, à qual pertence o autocarro abriu um inquérito ao acidente. "A Alsa Todi, empresa que presta serviço através da Carris Metropolitana, encaminhou para o local uma equipa e abriu de imediato um inquérito aos acontecimentos", afirmou a empresa numa nota enviada à Lusa. "Neste momento, a principal preocupação é acompanhar a situação de todos os envolvidos", acrescentou a transportadora, assegurando que o autocarro que provocou o acidente "é novo".