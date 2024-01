Uma cientista chinesa tentou publicar o perfil genético do vírus da covid-19 duas semanas antes de a China divulgar oficialmente a sequência do coronavírus, segundo documentos federais partilhados com uma comissão do Congresso norte-americano e divulgados esta quarta-feira. O atraso pode ter retardado o trabalho dos investigadores no desenvolvimento de testes, tratamentos e vacinas para combater a covid-19.

