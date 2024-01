Chatbots pagos e chats resumidos: Microsoft e Google anunciam mais IA

A Google tem novas ferramentas para falar com chatbots e outra para resumir mensagens em viagens de carro. Já a Microsoft aposta em versões premium do seu chatbot.

A Google tem uma nova ferramenta para falar com um chatbot sobre aquilo que se vê através das lentes ou do ecrã de um telemóvel – por exemplo, a história de uma sobremesa numa fotografia nas redes sociais. Já a Microsoft está a apostar em versões pagas do Copilot, o seu chatbot com IA, para pessoas e empresas.

As novidades, anunciadas este mês, mostram que a inteligência artificial (IA) generativa mantém-se uma das grandes apostas das gigantes tecnológicas no arranque de 2024, ao permitir que as pessoas interajam com sistemas informáticos, capazes de produzir conteúdo original, através de conversas. No entanto, nem todas as novidades chegam à União Europeia onde os legisladores se preparam para adoptar formalmente uma nova lei para a inteligência artificial.

O PÚBLICO resume as novidades:

Google

Desenhar um círculo para pesquisar

A partir de dia 31 de Janeiro, os mais recentes telemóveis topo de gama da Samsung e da Google vão passar a incluir a função Circle to Search (Circunde para Pesquisar, traduz a Google). É uma funcionalidade que permite sublinhar ou circular uma parte do ecrã que se quer pesquisar no motor de busca da Google.

Em alguns países, os "recortes" podem ser incluídos em conversas com o SGE (Experiência de Pesquisa Generativa, em Português), o chatbot do motor de busca da Google que resume informação online e partilha links relevantes. Por exemplo, é possível pedir ao SGE para explicar o processo de fabrico de um par de sapatos numa imagem, ou o motivo de uma determinada sobremesa ser tão popular.

Esta novidade não chega a Portugal nem a outros países da União Europeia, onde o SGE não está disponível. No entanto, será possível a nova ferramenta Circle do Search para pesquisas tradicionais na Google. Por exemplo, para encontrar imagens semelhantes ou descobrir o preço de alguns produtos. Isto é algo que já era possível fazer ao introduzir uma imagem no motor de busca da Google. Só que agora o processo é mais rápido graças a avanços em IA e reconhecimento de imagem. Também não é preciso sair de uma app (por exemplo, uma plataforma de mensagens) para usar o Circle to Search.

Foto O sistema Circle to Search pode ser utilizado para aprender mais sobre aquilo que se vê no ecrã do telemóvel DR

Pesquisar com a lente do telemóvel

Em países onde o SGE está disponível, os utilizadores também passam a poder a usar a câmara do telemóvel para fazer perguntas e obter informação rápida através do sistema de pesquisa da Google com IA generativa.

Carro resume as mensagens

A interface da Google para carros, o Android Auto, passa a conseguir resumir, automaticamente, mensagens trocadas em conversas de grupo enquanto alguém está a conduzir. O objectivo é que o condutor tenha acesso às actualizações do seu telemóvel sem tirar os olhos da estrada. Tal como as restantes actualizações, o sistema depende do novo modelo de IA da Google, o Gemini, que é capaz de compreender texto, imagens, som e até explicar exercícios de matemática.

A ferramenta de resumo do Android Auto pode ser programada para funcionar sempre que o utilizador receber um número elevado de mensagens. A empresa ressalva, no entanto, que os resumos podem conter erros por serem gerados por IA.

Microsoft

Copilot Pro

A Microsoft anunciou uma versão premium, paga, do seu chatbot com inteligência artificial, o Copilot. O sistema, que anteriormente era conhecido por Bing Chat, deve ajudar pessoas a pesquisar informação online, escrever e até programar. Os preços rondam os 20 dólares por mês (cerca de 18 euros). A versão paga do Copilot deve funcionar em todos os dispositivos que alguém tenha, ajudando a desempenhar tarefas em ferramentas como o Excel, Power Point e Outlook. Isto inclui redigir emails, elaborar tabelas e resumir documentos. O sistema também vai funcionar em aparelhos Apple que usem as ferramentas de produtividade da Microsoft (Microsoft 365).

Quem pagar tem acesso aos modelos mais actualizados, mais rapidamente. No futuro, a versão premium vai permitir criar imagens a pedido, com o Designer (previamente, Bing Image Creator), com mais qualidade.

Pequenas empresas

A Microsoft já tinha anunciado uma versão do Copilot para empresas em Novembro de 2023. Agora, o sistema chega a empresas mais pequenas, com menos de 300 trabalhadores (o preço ronda os 30 euros por pessoa). A Microsoft destaca a capacidade da ferramenta analisar tabelas, criar slides para apresentações e resumir, automaticamente, reuniões na plataforma Teams.