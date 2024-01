Samsung Galaxy S24: o salto para a IA

Parece haver muito marketing em torno da inteligência artificial (IA), com serviços que mais não fazem que reproduzir as tecnologias desenvolvidas por outros. O Galaxy AI, produto da Samsung apresentado com os novos telemóveis S24, dá o passo para demonstrar de que forma a IA se vai tornar mais fundamental nas tarefas do quotidiano.

No primeiro contacto que tivemos com estes novos telemóveis, a funcionalidade mais impressionante foi a tradução de voz em tempo real, que permite, como o nome indica, traduzir de um idioma para outro quase instantaneamente. Fizemos uma chamada telefónica, falámos em português e a voz que se ouviu, em espanhol, demorou apenas um instante e apresentou-se sem trejeitos robóticos ou hesitações.

Esta funcionalidade está disponível em 13 idiomas, incluindo o português do Brasil — o português de Portugal deverá chegar até ao final deste ano — e estende-se às plataformas de mensagens, como o WhatsApp ou o Messenger.

A inteligência artificial também se mostrou bastante eficaz na identificação e pesquisa de conteúdos. Para isso, a Samsung estabeleceu uma parceria com a Google, partilhando com os telemóveis Pixel a seguinte funcionalidade: perante uma fotografia, é possível usar a caneta S-Pen para isolar um objecto e efectuar uma pesquisa para o identificar. Testámos apontando para os sapatos de um dos engenheiros da Samsung: bastou apontar a câmara, fazer um círculo em volta dos sapatos e rapidamente o Google nos disse onde os comprar. No campo de pesquisa foi possível escrever outra cor, para que a pesquisa nos devolvesse alternativas para o mesmo modelo.

A tradução automática e a pesquisa de objectos foram apenas dois exemplos práticos que testámos na apresentação prévia da Samsung aos jornalistas, na semana passada, em Lisboa. Outro, também já conhecido do Pixel, foi o recorte e transposição de um objecto da imagem de um sítio para o outro, que não nos pareceu tão eficaz.

Funções inteligentes tais como o resumo de reuniões e de notas fazem também parte do pacote de ofertas Galaxy AI.

De resto, os novos telemóveis da Samsung são produtos premium com excelente construção e especificações. O S24 Ultra é o mais apetrechado (a partir de 1620 euros), nomeadamente por ser um dos primeiros telemóveis no mercado a incluir no novo processador Qualcomm Snapdragon de terceira geração. E tem também a estrutura feita de titânio, um detalhe que a Samsung relegou para segundo plano depois do lançamento, no Outono passado, do iPhone 15 Pro, que teve a mesma escolha de material. Esteticamente, os S24 e S24+ fazem até lembrar o concorrente, uma coincidência que deverá ser notada. Já o S24 Ultra, com os cantos mais rectilíneos e com a caneta S-Pen, mantém o traço distintivo das gerações anteriores.

Foto Galaxy S24 Ultra. Samsung promove novo telemóvel como máquina de jogos Samsung

De resto, as três versões vão ter ecrãs AMOLED com taxa de actualização entre 1-120Hz e até 2600 nits de brilho (um valor muito alto), bem como novas câmaras e novos estabilizadores de imagem. A apresentação sublinha ainda o desempenho elevado dos S24 nos videojogos, uma aposta crescente nos últimos anos por parte das marcas mais importantes.

A Samsung garante também sete anos de actualizações do sistema operativo e de segurança — uma decisão que segue a tomada pela Google para os novos Pixel — e funções melhoradas de segurança e de ligação entre dispositivos no ecossistema Galaxy, argumentos que vão tentar fazer a marca sul-coreana recuperar o terreno perdido para a Apple nas vendas. No que à IA diz respeito, já estão à frente.