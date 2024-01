Apple ultrapassa Samsung e torna-se na maior fabricante mundial de telemóveis

A Apple conseguiu terminar o reinado de doze anos da Samsung e é agora a maior fabricante mundial de telemóvel em volume. Numa altura em que os consumidores estão a optar por telemóveis com preços mais elevados, a marca do iPhone foi a única grande fabricante a registar um crescimento anual em termos de unidades.

Segundo os dados divulgados esta segunda-feira pela International Data Corporation (IDC), as vendas de 2023 aumentaram 3,7 por cento (para 234,6 milhões), superando os 226,6 milhões da Samsung.

A última vez que uma empresa que não a Samsung esteve no topo do mercado de smartphones foi em 2010. A consultora IDC revela que o mercado global dos telemóveis tem enfrentado alguns desafios nos últimos meses, mas está agora a avançar "rapidamente em direcção à recuperação". Em 2023, a Apple deteve 20,1% da participação de mercado, seguida da Samsung (19,4%), Xiaomi (12,4%), Oppo (8,8%) e a Transsion (8,1%).

As vendas globais destes aparelhos têm vindo a diminuir na ordem dos 3,2% ano após ano, sendo que em 2023 foram vendidas 1,17 mil milhões de unidades. "Embora este número represente o menor volume anual da última década, impulsionado em grande parte por desafios macroeconómicos, o crescimento no segundo semestre do ano cimentou a recuperação esperada para 2024. No quarto trimestre foi registado um crescimento de 8,5% ano e 326,1 milhões de vendas, um valor superior ao previsto", lê-se no relatório.

A Apple é, há vários anos, um dos principais fabricantes de telemóveis graças ao domínio do iPhone em vários mercados — nomeadamente nos EUA —, mas só em 2023 conseguiu alcançar o topo das vendas em termos de volume. Este sucesso deve-se em grande parte à tendência crescente de compra de dispositivos premium –​ que agora representam mais de 20% do mercado – e às "ofertas agressivas de troca de planos de financiamento", muitas vezes sem juros.

“Embora tenhamos visto um forte crescimento de marcas de baixo custo como a Transsion ou a Xiaomi, no segundo semestre de 2023, decorrente do rápido crescimento nos mercados emergentes, o maior vencedor é claramente a Apple, apesar da concorrência renovada da Huawei na China​”, é ainda referido.

A Samsung, que se prepara para lançar esta semana mais um modelo Galaxy, registou uma queda de 13,6% no crescimento entre 2022 e 2023, com a Huawei a recuperar a participação na China e os fabricantes de telemóveis Android mais baratos a registar um crescimento mais forte, como a fabricante chinesa Transsion – cujas marcas Tecno, Infinix e Itel a tornaram a empresa de smartphones dominante em África.