Google Pixel chega a mercado em queda. Há espaço para mais smartphones em Portugal?

Leve, esguio, polido – elegante. No primeiro contacto depois da apresentação, os Google Pixel 8 e 8 Pro lembram qualquer smartphone topo de gama com várias câmaras. Apesar de algumas diferenças no design, o que distingue um Pixel é o que faz. A nível da fotografia, os dois telemóveis prometem captar a imagem que se quer: por exemplo, aquela em que todos estão a sorrir e com os olhos abertos.

O PÚBLICO aproveitou um evento para jornalistas em Lisboa para testar a funcionalidade Best Take que permite “montar” uma fotografia em que todos ficam bem. Para tal: tiram-se várias fotografias (a uma pessoa ou grupo). Depois, na galeria, escolhe-se a fotografia com o melhor fundo > Editar > Ferramentas > Best take. De seguida, escolhe-se a expressão que se quer alterar e substitui-se por uma expressão noutra fotografia. A Google cumpre o que promete: tudo demora segundos e parece imperceptível graças ao sistema de IA da empresa que foi treinado com milhares de fotografias. Também é fácil “corrigir” fotografias desfocadas ou alterar a posição de uma pessoa ou objecto.

Fica no entanto a ideia de que se perdeu alguma espontaneidade em tirar fotografias. A Google garante que vai ser possível saber que as fotografias foram alteradas com IA, mas não avança detalhes.

A nível de design, a diferença mais notável é a localização das câmaras traseiras, num recorte rectangular com relevo. Mesmo com uma capa, o visual distintivo permite identificar facilmente um Pixel.