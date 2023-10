Telemóveis Google Pixel 8 e 8 Pro chegam a Portugal para “durar”. Marca promete sete anos de actualizações

A Google vai começar a vender os seus telemóveis e relógios inteligentes em Portugal. Os novos smartphones, o Pixel 8 e o Pixel 8 Pro, com preços a partir dos 829 euros, chegam a 12 de Outubro, juntando-se à oferta de dispositivos Android no mercado português. Os produtos foram apresentados esta quarta-feira no mais recente evento Made By (“Feito por”) da Google. A marca Pixel vem “para durar”, garante a tecnológica norte-americana: os telemóveis vão receber actualizações – de segurança e do sistema operativo – durante sete anos.

Com a estratégia, a Google tenta afastar os seus smartphones topo de gama do ciclo de vida curto associado aos telemóveis modernos (cerca de três anos, segundo a plataforma de análise de dados Statista) e mostra que está preparada para novas leis europeias que vão obrigar as marcas a oferecer pelo menos cinco anos de actualizações. A empresa também incorporou material reciclado (18%) na construção de ambos os dispositivos. De resto, tal como os antecessores, os novos aparelhos vêm com várias câmaras, sensores e funcionalidades de inteligência artificial (IA) para captar melhores fotografias independentemente da distância e da luz.

A Google faz questão de acentuar a “inteligência” dos aparelhos que vêm com a terceira geração do chip proprietário da Google − o Google Tensor G3. A tecnologia acentua as capacidades de IA do assistente virtual da tecnológica, o Assistant, que passa a ler páginas online em voz alta de forma mais fluente ou a resumir automaticamente os pontos-chave. Passa também a ser fácil ditar textos ao Assistant que os pode traduzir em várias línguas, ou usar a “borracha mágica” para apagar sons indesejados de vídeos e melhorar imagens (por exemplo, ao alterar o fundo).

O modelo de topo, o Pixel 8 Pro, usa IA para ajudar medir a temperatura de objectos, juntando “termómetro” à lista de funções.

Para aumentar a segurança, os dois telemóveis têm a VPN Google One incorporada. Com uma VPN (rede virtual privada, em inglês), o tráfego de Internet é encriptado, protegendo a actividade online dos utilizadores, independentemente das apps que usam.

Segunda encarnação

Os Pixel são a segunda encarnação de telemóveis da Google. Depois de não conseguir chegar às massas com a linha Nexus, lançada em 2010, a Google apresentou os primeiros Pixel em 2016. Como o nome indica, o foco dos primeiros telemóveis era a fotografia, com câmaras que dependiam da tecnologia e capacidades de IA do telemóvel para captar imagens com mais qualidade.

Sete anos mais tarde, os telemóveis Pixel continuam a ser um nicho de mercado. A marca representa menos de 1% do mercado global de smartphones, de acordo com dados enviados ao PÚBLICO pela analista de mercado CounterPoint Research. Há, no entanto, espaço para crescer: “A quota de mercado da Google é mais pequena devido à sua disponibilidade limitada. Mas se a Google expandir a sua oferta de mercado, pode subir alguns lugares nos próximos anos”, esclarece ao PÚBLICO Jan Stryjak, director adjunto da CounterPoint na Europa.

De acordo com Stryjak, a Google, que também gere o sistema operativo Android, pretende criar um ecossistema de produtos e programas informáticos “que funcionem em conjunto de uma forma coesa”. Algo que, “historicamente, só foi realmente conseguido pela Apple.”

Detalhes e diferenças

Quanto a especificações técnicas e diferenças entre os novos modelos: o modelo de entrada, o Pixel 8 (a partir dos 829 euros) tem um ecrã de 6,2 polegadas e 8GB de RAM. Já o Pixel 8 Pro (a partir dos 1139 euros) tem um ecrã ligeiramente maior, com 6,7 polegadas, 12 GB de RAM e uma câmara tripla traseira que inclui uma teleobjectiva de 5x (zoom óptico de cinco vezes em relação à visão normal da câmara). Apenas o Pro funciona como um termómetro.

Ambos os modelos têm uma câmara frontal com 10,5 MP (megapíxeis) para selfies e uma câmara principal de 50 MP. O Pixel 8 Pro soma uma lente ultra grande angular com 48 MP.

À semelhança de outros smartphones topo de gama, ambos os modelos têm um ecrã de 120 Hz. Isto quer dizer que o ecrã é actualizado 120 vezes num segundo, sendo ideal para videojogos e ver vídeos em alta definição. O ecrã do Pro ajusta-se de forma inteligente (entre um e 120 Hz) para promover a eficiência energética.

Em resumo: Pixel 8 (a partir dos 829 euros) ✓ Ecrã com 6,2 polegadas

✓ ​8GB RAM

✓ Peso: 187 gramas

✓ Carregamento rápido (50% de carga em 30 minutos) – carregador vendido em separado

✓ Câmara principal com 50 MP e lente ultra grande angular de 12 MP

✓ ​Câmara frontal 10,5 MP Pixel 8 Pro (a partir dos 1139 euros) ✓ Ecrã com 6,7 polegadas

✓ 12 GB RAM

✓ Peso: 213 gramas

✓ Carregamento rápido (50% de carga em 30 minutos) – carregador vendido em separado

✓ Câmara principal com 50 MP e lente ultra grande angular de 48 MP

✓ Câmara frontal 10,5 MP

Telemóveis e auriculares completam gama

Além de telemóveis, os auriculares Pixel Buds e Pixel Buds Pro (a partir dos 109 euros) e o relógio inteligente Pixel Watch 2 (a partir 399 euros) também chegam a Portugal este mês.

O relógio vem com um sistema de segurança que detecta quedas, permite contactar os serviços de emergência e permite agendar um temporizador para situações específicas (por exemplo, avisar um amigo ou familiar sobre onde se está a uma determinada hora).

A marca sublinha a precisão do aparelho que vem com sensor de ritmo cardíaco multipath (“multipercurso” em português). Estes sensores usam vários métodos para recolher dados, tornando-os mais precisos e fiáveis. Por exemplo, o Pixel Watch 2 recorre a vários LED e fotodíodos para medir a pulsação em diferentes ângulos e posições durante o exercício físico.