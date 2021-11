“Black Friday” ajuda a combater os hackers a preço de saldo

Este ano, a grande época de descontos online de Novembro inclui várias ferramentas para proteger a informação online de criminosos. As ofertas chegam numa altura em que governos, empresas de cibersegurança e autoridades alertam sobre o aumento de ataques informáticos em todo o mundo. Roubar dados pessoais é um negócio que move milhões de euros. A“Black Friday” (última sexta-feira de Novembro, depois do dia de Acção de Graças nos EUA) é das datas preferidas dos cibercriminosos, com a azáfama dos descontos online a levar ao aumento de burlas digitais. O PÚBLICO reuniu sugestões de ferramentas e produtos em desconto para dificultar o trabalho dos hackers.

Gestor de passwords

Vários gestores de palavra-passe estão a oferecer até 70% de desconto até ao final do mês. Usar passwords e repeti-las em vários serviços e sites não é boa ideia. Basta um descuido para perder acesso a muita informação sensível. Um gestor de palavras-passe ajuda a prevenir estas situações ao criar e gerir passwords extensas, complexas e diferentes para cada um dos serviços online que se utiliza. Basta memorizar a palavra-passe do gestor. Há várias versões gratuitas, mas as pagas (cerca de 50 euros por ano) permitem utilizar o mesmo “gestor” em vários dispositivos, partilhá-lo com outros membros da família e proteger arquivos online. Até ao final de Novembro há descontos no NordVPN, LastPass e Keeper. A 1Password está a doar cerca de um euro a instituições de caridade por cada compra até ao final do mês.

Redes virtuais privadas

As VPN (sigla inglesa para redes virtuais privadas) permitem aos utilizadores esconderem a sua identidade online ao aceder a sites através de servidores remotos. Nos últimos anos, tornaram-se populares para mascarar a localização de um computador e aceder a filmes e séries online que, em teoria, só estão disponíveis noutros países. Só que servem para mais do que isso: por exemplo, impedir sites de guardar a localização, fornecedor de Internet, e IP (número de identificador de acesso à rede) dos computadores que os visitam. A NordPass está com 70% de desconto até ao final de Novembro (67 euros por dois anos, em vez de 244 euros). A ProtonVPN, que inclui uma versão grátis, está com um desconto de 50% na versão premium (cinco euros por mês até 2023).

Cursos para perceber hackers

Outra opção para a Black Friday é aprender como os hackers pensam e estruturam os ataques. A plataforma de cursos online Udemy está a oferecer vários cursos online sobre cibersegurança com mais de 80% de desconto. Na área da cibersegurança, há os cursos “Hacking do zero”, do analista de sistemas Clécius Wilton, ou os programas em inglês de Eric Diaz, um especialista de cibersegurança que ensina estratégias para combater os criminosos. Ambos os cursos, que por norma custam 80 euros e 90 euros respectivamente, estão a dez euros até ao final do mês.

Antivírus

Quem estiver a pensar trocar ou renovar o antivírus, pode aproveitar os descontos da “BlackFriday” da Kaspersky, AVG, Norton e ESET. Algumas propostas ultrapassam os 50% de desconto e várias empresas também oferecem ferramentas de gestão de palavras-passe ou VPN. Em Portugal, por exemplo, a AVG está a oferecer 33% de desconto (60 euros em vez de 90 euros) na versão premium do antivírus para dez dispositivos. A Norton está com 61% de desconto para o serviço premium (40 euros em vez de 105 euros).