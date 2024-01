Sean, o americano que abriu um “bistrô algarvio” em Faro: eis o ATO

Numa antiga marisqueira, serve-se um menu que assenta nos vegetais, no peixe e no marisco. Uma cozinha criativa e de autor, mas descontraída e com preços acessíveis.

É possível que quem viva em Faro e frequente o mercado já tenha visto um americano de sorriso largo e voz possante, que chega de bicicleta e anda pelas bancas, conversando com os vendedores e vendo o que chegou fresco. Chama-se Sean Marsh, já fala um português razoável, e, se tiverem curiosidade de saber o que faz com o que compra de manhã na praça, só têm de ir à noite (ou aos fins-de-semana também ao almoço) até à Rua do Albergue, a uma antiga marisqueira na qual ele manteve os azulejos das paredes, as mesas e as cadeiras de madeira, mas transformou num restaurante informal, com bom ambiente e boa comida, ao qual chamou ATO, palavra fácil para portugueses e estrangeiros.