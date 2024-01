As pistas que Pedro Nuno Santos deixou em 2018 sobre como quer transformar a economia

Em 2018, Pedro Nuno Santos subia ao palco de congresso do PS de olhos postos no lugar de secretário-geral e já com um plano para o país. Agora que lidera o partido, o plano para a economia mantém-se.

Pedro Nuno Santos reúne-se esta quarta-feira com a Confederação do Comércio e Serviços depois de ter defendido uma transformação da economia que a deixe menos dependente dos serviços e que aposte mais na produção nacional. A ideia de seleccionar sectores estratégicos a apoiar financeiramente pelo Estado não é nova e já tinha sido apresentada por Pedro Nuno Santos em 2018. À data, o agora líder socialista já defendia uma “economia produtiva” e desafiava o Governo a enfrentar as consequências de definir apenas algumas áreas a apoiar. De lá para cá, Pedro Nuno Santos passou de secretário de Estado a ministro, de governante a deputado, e agora que é secretário-geral do PS aspira a ser primeiro-ministro, mas, no essencial, o objectivo de promover uma "transformação estrutural" da economia continua intacto.