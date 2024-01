“Orgulho, empatia, humildade e confiança”, a receita de Pedro Nuno Santos para a relação do PS com o país

Pedro Nuno Santos abriu a sua primeira comissão nacional do PS como novo secretário-geral do partido com a receita do que devem ser as directrizes do relacionamento do PS com o país e, em especial, com os eleitores: o partido deve dar um "novo impulso" ao país com "orgulho no que fizemos, e empatia e humildade no reconhecimento de que é preciso fazer mais."

Numa intervenção de cerca de meia hora perante os membros da comissão nacional, o líder socialista defendeu que o partido deve ter orgulho na governação dos últimos oito anos, onde se conseguiram avanços nas condições de vida, mas também ter a humildade para reconhecer que, apesar do grande esforço que foi feito para resolver alguns problemas, ainda não se conseguiu resolvê-los.

Pedro Nuno Santos apontou as questões da saúde e das forças de segurança como exemplos em que as pessoas envolvidas estão a "demonstrar de forma pública e activa o seu descontentamento". "Fizemos um trabalho importante nos últimos oito anos e não podemos deixar que seja esquecido", defendeu, nomeando mesmo José Luís Carneiro e mencionando o esforço remuneratório, de reequipamento e alojamento dos últimos anos, mas também prometendo manter o compromisso do aumento médio de 20% até 2026.

Vincou que o PS também sabe "o que correu mal", admitindo até "erros", mas sem os enunciar". E insistiu na necessidade de o país alterar o perfil de especialização da economia, e de o Estado ter "capacidade e coragem" de escolher sectores em que apostar.