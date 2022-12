Pedro Nuno Santos: um general de regresso à trincheira parlamentar

Pedro Nuno Santos regressa à bancada parlamentar do PS. O ministro demissionário deverá assumir uma atitude discreta, mas não precisará de falar muito para reforçar as atenções no Parlamento.

A saída de Pedro Nuno Santos do Governo ao início da madrugada desta quinta-feira surpreendeu o país e até os socialistas que o aconselharam nas horas que antecederam a tomada de decisão. Segundo fontes ouvidas pelo PÚBLICO, o próprio António Costa terá ficado desconcertado com a decisão do ministro das Infra-Estruturas e da Habitação. Agora, o futuro de Pedro Nuno Santos passa pelo Parlamento, onde não estará sozinho. Para trás, no Governo, o ministro demissionário deixa alguns aliados. Ao longo do dia, foi crescendo no PS a convicção de que a decisão de Pedro Nuno Santos foi “corajosa” e “altruísta”. E as atenções vão-se virando para Fernando Medina, que embora insista que não sabia da indemnização ficou isolado pela demissão de Pedro Nuno Santos.