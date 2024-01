Emigram porque neste país não se governa para jovens ambiciosos

Na semana passada vieram uns números crus do Observatório da Emigração: cerca de um terço dos jovens portugueses saiu do país para trabalhar. O cenário piora. Muitos desses jovens emigram depois de uma licenciatura ou até de um mestrado nas universidades portuguesas. Mau de duas maneiras: são recursos humanos qualificados que escapam do país e, por outro lado, foram os recursos financeiros portugueses que pagaram as qualificações académicas destes jovens, sendo, agora, aproveitadas noutras paragens.

