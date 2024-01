Xi diz que é preciso “conquistar os corações” e “reforçar as forças patrióticas e de reunificação” de Taiwan

Dias depois da eleição do novo Presidente taiwanês, artigo do líder chinês publicado em revista do Comité Central do PCC defende oposição às “actividades separatistas pela ‘independência de Taiwan’”.

Num artigo publicado esta terça-feira na Qiushi, uma revista de teoria política e notícias redigida pelo Comité Central do Partido Comunista Chinês (PCC), Xi Jinping defende a necessidade de o partido “fazer um bom trabalho para conquistar os corações de Hong Kong, de Macau e de Taiwan”.

Sobre a ilha governada de forma autónoma desde 1949 e reivindicada por Pequim como uma província chinesa, o Presidente da República Popular da China e secretário-geral do PCC disse ainda que é preciso “desenvolver e reforçar” as “forças patrióticas e de reunificação” do território com a China continental.

“[O PCC tem de] se opor às actividades separatistas pela ‘independência de Taiwan’ e promover a sua total reunificação com a pátria”, escreveu Xi, citado pelo South China Morning Post, num artigo que recupera frases proferidas pelo próprio num discurso que fez em 2022.

Intitulado Pensamentos importantes para a implementação completa, precisa e abrangente da frente única do partido para a nova era, o artigo de Xi enfatiza 12 ideias-chave, sobre temas tão diversos como Taiwan, as regiões administrativas especiais de Hong Kong e de Macau ou questões económicas, sociais, religiosas e éticas.

A publicação deste artigo acontece poucos dias depois de Lai Ching-te, do Partido Democrático Progressista (DPP), ter sido eleito Presidente de Taiwan, com 40% dos votos, após um acto eleitoral que o PCC e parte da oposição taiwanesa descreveu como uma “escolha entre a guerra e a paz” no estreito de Taiwan.

Nunca um partido tinha conseguido vencer três eleições presidenciais consecutivas desde a democratização de Taiwan, nos anos 1990.

Catalogado pelo PCC e pela imprensa estatal chinesa como um “extremista”, um “separatista” e um “desordeiro”, Lai disse, durante a campanha eleitoral, que Taiwan “não precisa de declarar independência” porque já é um país “independente e soberano”.

O Presidente-eleito, que toma posse em Maio, defende o statu quo e acredita que a sua vitória é um sinal de que a maioria da população taiwanesa continua a favorecer a autonomia da ilha, onde vivem mais de 23 milhões de pessoas.

Lai derrotou Hou Yu-ih (33%), do Kuomintang (KMT), que prometia o regresso do diálogo e da cooperação entre Pequim e Taipé. O partido nacionalista chinês conseguiu, ainda assim, eleger mais um deputado (52) que o DPP (51) no Yuan Legislativo (Parlamento).

O Governo chinês reagiu à vitória de Lai dizendo que ela “não altera a ambição partilhada dos compatriotas de ambos os lados do estreito [de Taiwan] de forjar laços mais estreitos” e assegurando que o objectivo da “reunificação nacional” permanece “consistente”.

A República da China – o nome oficial de Taiwan – foi estabelecida no exílio no território insular em 1949, pelo então Presidente chinês Chiang Kai-shek, do KMT, depois de ter sido derrotado por Mao Tsetung e pelas forças comunistas que conquistaram a China continental e que fundaram a República Popular da China.

Durante grande parte da Guerra Fria, o Governo de Taiwan foi reconhecido pela maioria dos países da comunidade internacional como legítimo representante do poder político chinês. Actualmente, porém, apenas 12 países, localizados, sobretudo, nas Caraíbas e no Pacífico Sul, reconhecem-lhe esse estatuto.

Nauru foi o último aliado diplomático a virar a costas a Taiwan e a encetar relações com a China, aceitando, com essa decisão, anunciada na segunda-feira, o princípio “uma só China”.

A “reunificação” entre a China continental e Taiwan é tratada por Xi Jinping e pelo PCC como um “desígnio histórico”. Em documentos oficiais ou discurso públicos, tanto o Presidente como o partido único têm insistido que Pequim nunca irá renunciar ao uso da força para a cumprir.

Desde que o DPP chegou ao poder, em 2016, com a Presidente Tsai Ing-wen, que as relações entre os dois territórios deixaram de existir, com a tensão no estreito de Taiwan a atingir níveis sem precedentes.

A China tem multiplicado o número de exercícios militares nas imediações da ilha e o Governo taiwanês tem investido em armamento, próprio ou adquirido, e em meios de guerra assimétrica, uma vez que admite como possível uma invasão chinesa da ilha na próxima década.