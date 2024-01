O efeito Taylor Swift também faz disparar pesquisas de voos

Taylor Swift actua pela primeira vez em Portugal (no Estádio da Luz) a 24 e 25 de Maio, mês em que arranca a tão aguardada digressão europeia da artista norte-americana, um "fenómeno" que, segundo a eDreams, fez disparar as pesquisas de viagens nos destinos europeus com concertos agendados.

A "maior agência de viagens online da Europa e líder global na venda de voos (excluindo a China)" analisou os dados de pesquisa de viagens para as cidades europeias que vão acolher The Eras Tour, a digressão da cantora. Conclusão: existe um claro "efeito Taylor Swift" com um "aumento muito significativo" das pesquisas em praticamente todas as paragens da tour.

Embora a tendência habitual dos viajantes seja a de confirmar as suas reservas um a dois meses antes da viagem, neste momento a eDreams já regista um aumento significativo do interesse em viajar durante o período da digressão. Estocolmo regista o maior aumento da procura relativamente a 2022 (+473%), seguindo-se Varsóvia (+339%), Edimburgo (+176%), Liverpool (+133%) e Paris (+108%). Para além deste top 5, destacam-se os aumentos em Zurique (+76%), Lyon (+67%), Milão (+57%) e Amesterdão (+50%).

Lisboa, com duas datas, é das paragens da tour que regista um aumento menor da procura (+5%), "provavelmente por ser também um dos concertos de Taylor Swift com lotação mais limitada".

A agência de viagens conclui ainda que "os americanos são quem mais procura viagens coincidentes com as datas e locais dos concertos na Europa — possivelmente devido ao facto de muitos fãs não terem podido assistir aos concertos nos EUA".

Oiça aqui o episódio do podcast #ComoAssim sobre o fenómeno Taylor Swift: