Taylor Swift e a digressão que lhe garantiu um lugar na história #ComoAssim

O filme-concerto Taylor Swift: The Eras Tour deu-nos um pequeno vislumbre do nível de entusiasmo que os fãs da cantora – os “swifties” - conseguem atingir quando se juntam.

Grupos de adolescentes em êxtase, a cantar em coro, e abanar as lanternas dos telemóveis ao ritmo da música. Jovens a dar as mãos e a formar um círculo, enquanto cantam em uníssono as músicas da sua cantora preferida. Tudo isto num cenário improvável – uma sala de cinema.

Há quem o descreva como uma espécie de culto: um culto que gera muito dinheiro.

Com mais de 150 concertos previstos, incluindo duas datas em Portugal, a Eras Tour é a primeira digressão na história a ultrapassar a marca dos mil milhões de dólares. Mas a digressão ainda vai a meio. Segundo a Pollstar, estima-se que Swift ganhe mais de dois mil milhões de euros em toda a tour.

Para referência, a segunda maior digressão de sempre foi de Elton John. Fez 939 milhões de dólares, mas teve um total de 330 concertos - mais do dobro dos concertos previstos para a Eras Tour.

2023 foi um ano de sonho para Taylor Swift, que sucedeu a Volodymyr Zelensky como “Pessoa do Ano” para a revista Time.

O editor-chefe da revista, Sam Jacobs, justificou a distinção com o facto de Taylor ter “trazido alegria a uma sociedade que precisava desesperadamente dela”.

Mas este é um fenómeno recente em Portugal. Há apenas quatro anos, quando Swift anunciou que vinha a Portugal – não em nome próprio, mas num festival de Verão – os bilhetes nem chegaram a esgotar. Na rádio, era muito raro ouvir músicas da norte-americana. E apesar de ser um nome conhecido na música pop, o clube de fãs era bem mais tímido.

Mas… Como Assim? Como é que em pouco mais do que quatro anos, Taylor Swift ascendeu de cantora famosa a autêntica lenda da música pop?

No último episódio da temporada, mergulhamos na história da cantora norte-americana, desde a música à relação com os fãs. E tentamos perceber porque é que o entusiasmo à volta de Taylor Swift cresceu tanto nos últimos tempos.

Para isso, conversamos com o musicólogo André Malhado e com duas fãs: Rita da Nova, escritora e co-autora do podcast "Terapia de Casal", com o marido, o humorista Guilherme Fonseca, e Laura Limede, freelancer na área do marketing e fã antiga da cantora.

